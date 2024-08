Us Open, Sinner batte Michelsen in tre set e vola al terzo turno

Ascolta ora 00:00 00:00

Jannik Sinner ci prende gusto e non si ferma: al secondo turno degli Us Open netta vittoria anche contro l'americano Alex Michelsen (numero 49 Atp) arrivata in tre set con il punteggio di 6-4 6-0 6-2 dopo poco più di un'ora e 40 minuti di gioco. A parte l'equilibrio nel primo set poi c'è stata una cavalcata vincente in maniera piuttosto tranquilla e serena, l'avversario è calato nettamente game dopo game. Ottime notizie per Jannik che ha speso poche energie e può prepararsi al meglio per il terzo turno dove affronterà l'australiano Christopher O'Connell che in quattro set ha battutto Mattia Bellucci.

Le parole di Sinner

A fine gara, intervistato a caldo a bordo campo, Sinner ha dichiarato di essere soddisfatto per la sua prestazione e di guardare avanti. " Sono contento, sapevo fosse un giocatore difficile, la settimana scorsa abbiamo giocato contro a Cincinnati. Grazie al pubblico per il suo supporto". È il primo torneo qui in cui gioco dalla parte del tabellone principale ma ogni match è diverso, vediamo cosa accadrà. Devo migliorare un paio di cose ma sono contento di essere al terzo turno ". Intervistato successivamente da Sky Sport, ha dichiarato che inizialmente avrebbe potuto giocare un po' meglio ma che nel secondo set ha alzato il livello. " Adesso mi concentro su piccoli dettagli che fanno la differenza ad alto livello, posso migliorare abbastanza nel servizio, nei colpi da fondo e sotto rete. Ancora non mi sento come voglio, domani c'è un giorno di riposo che serve per trovare un po' il ritmo ma ogni partita vinta è un ottimo segnale ".

Come è maturata la vittoria

Il campione azzurro stavolta non ha sbagliato l'inizio come nella gara contro McDonald: soltanto all'avvio del primo set la gara è in equilibrio con un break a testa e punteggio di 2-2: si procede punto a punto poi la svolta sul 4-3 per Jannik che riesce a strappare il break, l'avversario non ci sta e lo recupera (4-4) ma poi c'è il break decisovo che lo fa vincere 6-4. Nel secondo set non c'è praticamente equilibrio perché l'avversario cala vistosamente e l'altoatesino non sbaglia nulla: conquista tre break e non lascia nemmeno le briciole, finisce 6-0 con un "cappotto".

Nelnon cambia granché ma quantomeno in avvio c'è più equilibrio con Michelsen che cerca di riprendersi: sul 2-2 Sinner mette la freccia, ottiene il break e poi si porta 4-2 sul proprio servizio diventando sempre più irrangiungibile. A quel punto si spegne ogni speranza per l'avversario e Sinner chiude serenamente con il punteggio di 6-2.