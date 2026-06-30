Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

La Crimea del vino: Ermolaev e il doppio binario degli alcolici tra Ucraina, Russia e mercati occidentali

Le indagini internazionali raccontano la doppia filiera attribuita alle società di Vadim Ermolaev, tra produzione nella penisola occupata, attività in Ucraina continentale e interrogativi sull'origine dei prodotti esportati

La Crimea del vino: Ermolaev e il doppio binario degli alcolici tra Ucraina, Russia e mercati occidentali
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

La vicenda di Vadim Ermolaev, l’oligarca originario di Dnipro vittima nelle ultime ore in un attentato a Monaco, riporta al centro una delle zone grigie nate dopo l’annessione russa della Crimea: quella degli alcolici prodotti o collegati alla penisola occupata, ma commercializzati attraverso strutture societarie e geografiche capaci di farli apparire, a seconda del mercato, russi, crimeani o ucraini.

Vadim Ermolaev, il miliardario nell'ombra diventato bersaglio: chi è l'oligarca vittima dell'attentato di Monaco

Secondo un’inchiesta congiunta di Current Time e Municipal Scanner, il gruppo Alef-Vinal appartenente all’oligarca, avrebbe diviso legalmente la propria attività in due rami: uno russo, Alef-Vinal-Krym, attivo in Crimea e destinato al mercato russo; uno ucraino, Alef-Vinal, con produzione e imbottigliamento dichiarati nell’Ucraina continentale per i mercati esteri. È attorno a questa architettura che la Crimea sarebbe diventata uno snodo sensibile del commercio di vini e distillati, in bilico tra sanzioni, indicazioni geografiche e società offshore.

I “gemelli del vino”: una società, due mercati

Dopo il 2014, Alef-Vinal avrebbe separato formalmente le proprie attività in una parte ucraina e una parte registrata secondo il diritto russo. L’entità Alef-Vinal-Krym è stata registrata in Russia nel novembre 2014, pochi mesi dopo l’introduzione delle sanzioni europee su Crimea e Sebastopoli. La struttura societaria coinvolgeva anche società europee e cipriote, elemento che rendeva il caso particolarmente delicato sul piano della compliance sanzionatoria.

Il meccanismo descritto dalle inchieste è semplice solo in apparenza: in Russia, i prodotti venivano presentati come vini con indicazione geografica “Crimea”; per l’Europa, gli Stati Uniti e altri mercati, invece, Alef-Vinal dichiarava produzione e imbottigliamento nell’Ucraina continentale, in particolare nell’area di Synelnykove, nella regione di Dnipro. La società ucraina sosteneva che i vini destinati all’export fossero prodotti lì, mentre l’inchiesta sollevava dubbi sull’origine effettiva di uve e basi vinose.

Dalla vigna crimeana allo scaffale russo

Il ramo crimeano del gruppo non è marginale. La filiera russa faceva capo a quattro strutture nella penisola: i vini sarebbero stati prodotti da AO Starokrymskoe, i cognac dallo stabilimento Bagerovo, l’uva coltivata dall’azienda agricola Burlyuk e gli spiriti per cognac lavorati da Alef-Vinal-Krym nel villaggio di Pochtove. La stessa inchiesta attribuisce al gruppo due aree vitate in Crimea: circa 800 ettari nel villaggio di Kashtany e oltre 1.000 ettari a Pervomaiskoe.

Sul mercato russo, il marchio Villa Krim compariva quindi dentro una narrazione pienamente crimeana: uva locale, ciclo produttivo nella penisola, tasse pagate secondo il sistema russo e distribuzione nei supermercati della Federazione. La responsabile marketing di Alef-Vinal-Crimea, intervistata da Current Time, spiegava che i mercati erano separati: Alef-Vinal-Crimea lavorava per la Russia, mentre la società ucraina seguiva altri sbocchi commerciali.

Il nodo delle sanzioni e delle etichette “ucraine”

Il punto più sensibile riguarda i mercati occidentali. Le sanzioni Ue e Usa vietano l’importazione di prodotti provenienti dalla Crimea occupata; per questo l’origine dichiarata dei vini è decisiva. Secondo l’inchiesta, Villa Krim risultava reperibile anche su mercati esteri con indicazione ucraina, mentre il marchio esisteva parallelamente nei cataloghi della società russa e di quella ucraina.

La cornice giuridica è aggravata dal caos sulle indicazioni geografiche. Dopo l’occupazione, denominazioni e marchi ucraini legati alla Crimea sono stati ri-registrati secondo il diritto russo, mentre le autorità de facto della penisola hanno introdotto una nuova indicazione geografica “Crimea” per i vini, usata da diversi produttori locali.

Nel dicembre 2023, l’Ucraina ha inserito Vadim Yermalaiev/Ermolaev nelle proprie liste sanzionatorie per dieci anni, con congelamento degli asset e blocco delle attività finanziarie; Ukrainska Pravda ha svelato a suo tempo che l’imprenditore possedeva una fortuna stimata da Forbes Ukraine in circa 220 milioni di dollari nel 2021.

Il risultato è un caso emblematico della guerra economica attorno alla Crimea: non solo carri armati, porti e basi militari, ma

anche vigneti, etichette, marchi e società registrate tra Ucraina, Russia, Cipro e offshore. In questa zona grigia, il vino non è più soltanto un prodotto agricolo: diventa una prova materiale di sovranità contesa.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica