Francia, gendarme aggredito all'Arco di Trionfo: ipotesi terrorismo

Sarà la procura antiterrorismo ad indagare sull'episodio di oggi all'Arco di Trionfo, dove un uomo ha aggredito un gendarme al braciere del milite ignoto ed è stato raggiunto dal suo fuoco di difesa. È il segnale che gli inquirenti seguono la pista del terrorismo.

L'uomo che ha minacciato con un coltello un gendarme all'Arco di Trionfo durante la cerimonia di accensione del braciere del milite ignoto è stato "gravemente ferito" dal

gendarme che si è difeso con l'arma di servizio. Lo rendono noto fonti di BFM TV. L'uomo è stato preso in cura dai servizi di emergenza e trasferito in ospedale in condizioni critiche. Non sono stati segnalati altri feriti.