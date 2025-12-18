Possibili legami tra la strage alla Brown e un omicidio dello scienziato del MIT

Le autorità statunitensi stanno conducendo un’indagine complessa e coordinata sui due gravi episodi di violenza che hanno colpito, a pochi giorni di distanza, due tra le più prestigiose istituzioni accademiche degli Stati Uniti. Al momento non esistono prove definitive di un collegamento, ma la polizia e le agenzie federali non escludono un possibile nesso tra la sparatoria avvenuta alla Brown University, nel Rhode Island, e l’omicidio di un professore del Massachusetts Institute of Technology.

Sabato 13 dicembre, un uomo armato ha aperto il fuoco all’interno del Barus & Holley Engineering Building della Brown University, durante una sessione di studio in vista degli esami finali. L’attacco ha provocato la morte di due studenti e il ferimento di altre nove persone, alcune in condizioni critiche. L’episodio ha scosso profondamente il campus e l’intera comunità accademica americana.

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’attentatore indossava abiti scuri, un cappellino e una mascherina. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e i video raccolti nei quartieri circostanti mostrano il sospetto muoversi nei pressi dell’università prima e dopo l’attacco. Un uomo fermato inizialmente per accertamenti è stato successivamente rilasciato, mentre nessun arresto è stato effettuato. La polizia di Providence, con il supporto dell’FBI e dell’ATF, ha avviato una vasta caccia all’uomo, diffondendo mappe dettagliate del percorso seguito dal sospetto e offrendo una ricompensa di 50.000 dollari per informazioni utili alla sua identificazione e cattura.

Due giorni dopo la strage, lunedì sera, il professor Nuno F. G. Loureiro, 47 anni, fisico di fama internazionale e direttore del Plasma Science and Fusion Center del MIT, è stato trovato gravemente ferito da colpi d’arma da fuoco nel suo appartamento a Brookline, sobborgo di Boston. Trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo.

Loureiro era considerato una figura di primo piano nella ricerca sulla fusione nucleare e sulla fisica dei plasmi. La sua morte ha suscitato forte commozione nel mondo scientifico internazionale. Le autorità locali, insieme alla polizia statale del Massachusetts e all’ufficio del procuratore distrettuale, stanno trattando il caso come un omicidio mirato, ma al momento non sono stati resi noti né un movente né l’identità di un sospetto.

Sebbene gli investigatori abbiano sottolineato che non esistono, allo stato attuale, prove dirette che colleghino i due episodi, la possibilità di un legame resta sul tavolo. La vicinanza temporale degli eventi, la natura violenta dei crimini e l’uso di armi da fuoco hanno spinto le autorità a confrontare elementi investigativi, inclusi eventuali spostamenti del sospetto e possibili motivazioni comuni. Secondo gli esperti di sicurezza l’identificazione dell’autore della sparatoria alla Brown University potrebbe rappresentare la chiave per chiarire se lo stesso individuo sia coinvolto anche nell’omicidio del professore del MIT o in altri episodi ancora non collegati ufficialmente.

Nel frattempo, le comunità accademiche di Providence e dell’area di Boston vivono giorni di forte tensione.

La Brown University hae messo a disposizione servizi di supporto psicologico per studenti e personale. Al MIT, colleghi e studenti hanno ricordato il professor Loureiro come uno scienziato brillante e un docente appassionato, esprimendo sgomento per una perdita definita “incomprensibile”.