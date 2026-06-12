La Triennale fa rivivere il Teatro Continuo di Burri

Una giornata speciale dedicata a Milano, alle sue scuole di teatro, ma anche alle sue Università e Accademie che lavorano in ambito performativo. Un appuntamento promosso dalla Triennale, che vedrà alternarsi domenica (a partire dalle ore 14) sul palco del Teatro Continuo di Alberto Burri, nel cuore di Parco Sempione, nove performance create da altrettante realtà cittadine a partire dalle linee ispiratrici del progetto artistico Burri Palcoscenico Aperto. Un'opera nell'opera.

"È un vero scheletro di teatro, ma penso che sia l'essenziale". Scriveva così Alberto Burri sotto gli schizzi per il "teatro continuo" pensato per Parco Sempione. A lettere minuscole allora - era il 1972 - l'artista descrive la sua essenzialità: "una piattaforma in cemento, le quinte in ferro, colore naturale delle lamiere da un lato, dall'altro dipinte di bianco (il colore può essere cambiato quando si voglia saranno girevoli e comandate a distanza, indipendenti". E così sarà realizzato nel 1973 in occasione della Quindicesima Triennale di Milano, nell'ambito del progetto "Contatto Arte-Città" che voleva portare l'arte contemporanea fuori dai musei e metterla in dialogo diretto con la città. Burri aveva quasi 70 anni. Nato nel 1915 a Città di Castello in provincia di Perugia, era partito con ben altre idee. Laureato in medicina nel 1940, viene fatto prigioniero dagli inglesi in Tunisia come ufficiale medico e inviato in un campo negli Usa in Texas. È qui che abbandona la medicina e inizia dipingere. Non smetterà più. Era già affermato a livello internazionale, quando immagina il suo Teatro Continuo, oggi maiuscolo. Senza pareti, senza sipario, senza una platea. Eppure con tutto quello che serve alla scena. Il palcoscenico ha una posizione strategica lungo l'asse prospettico che collega il Castello Sforzesco all'Arco della Pace. Chi sale su quel palco si trova al centro di una grande spettacolare scenografia urbana. Una "macchina scenica" la definirà ancora Burri sempre aperta e disponibile. Forse fin troppo o troppo poco, negli anni l'opera finisce in uno stato di degrado tale che il Comune non trova soluzione migliore se non quella di abbatterla. Dicono che quando fu demolito - era il 1989 - Alberto Burri era così furibondo da giurare che non avrebbe mai più esposto a Milano. Di sicuro segna una frattura tra l'artista e la città. Per 25 anni il Teatro Continuo resta solo uno schizzo e qualche foto. Fino al 2015 quando il Comune, nel centenario dalla nascita dell'artista e in occasione di Expo, decide di ricostruirlo, esattamente uguale. Con quell'idea - rivoluzionaria allora, oggi così contemporanea - di essere aperto alla città. Domenica con questo spirito si esibiranno scuole e accademie. Il progetto è realizzato con il supporto di un comitato composto da Lidia Labianca, Stefano Mirti, Titti Santini, Antonio Tazartes e Alberto Toffoletto, con la volontà di "riportare il teatro alle sue origini, come possibilità di divertimento e riflessione nel cuore della città e di offrire alle scuole e ai loro protagonisti un palco originale e insolito. Una grande maratona performativa, aperta a tutti, durante la quale il fare ed essere teatro possa riempire lo spazio".

Durante tutta la giornata sarà presente l'APEgaia food truck, con crêpes dolci e salate. Per assistere alle performance saranno disponibili delle sedie fino a esaurimento posti, ma è possibile portare teli e coperte per sedersi sul prato. Ingresso libero previa registrazione sul sito triennale.org.