Trionfano le biografie, tra Maria Stuarda, Jackie e Dillinger

Per le famiglie è, su Netflix, Picchiarello al campo estivo, con protagonista il simpatico Woody Woodpecker in cerca di una nuova casa. Su Disney+ arriva l'inedito The Greatest Hits, dove una donna ha la capacità di tornare nel passato, ascoltando alcune canzoni e cercando, in questo modo, di salvare il fidanzato, morto in un incidente. Thriller è, domani su Sky Cinema, Maggie Moore(s) - Un omicidio di troppo, nel quale un poliziotto indaga sulla morte di due donne, unite misteriosamente dallo stesso nome. Soltanto un caso o fa parte di un piano?

Passando ai canali digitali non a pagamento, oggi sono tante le proposte a disposizione. Come Nemico pubblico, alle 11,51 su Iris, diretto da Michael Mann, con Johnny Depp nella parte del criminale John Dillinger. Biografico è anche Jackie, alle 14,05 su Rai Movie, dove tocca all'ottima Natalie Portman (nella foto) impersonare la first lady americana, Jacqueline Kennedy. Alle 14,32, su Iris Burt Lancaster è il protagonista del drammatico La valle della vendetta. Serata con Il ritorno di Don Camillo (Rete 4, ore 21,25) e con il poliziesco La scorta (Cine34, ore 21,16), dove un gruppo di agenti deve proteggere un magistrato. Domani si parte, alla mattina, con Totò mattatore in Siamo uomini o caporali? (Rai Movie, ore 10,30). Sullo stesso canale, alle 14, Frank Sinatra è Il colonnello Von Ryan. Storico è, alle 14,13 su Rete 4, Maria Stuarda regina di Scozia. Simpatica è la commedia Il peggior Natale della mia vita (Cine34, ore 19,11).

Infine, la sera si chiude con il fantastico Jurassic World: Il Regno distrutto (Italia 1, ore 21,20).