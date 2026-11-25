In un periodo dell’anno pieno quanto mai pieno di manutenzioni e revisioni per le riaccensioni delle caldaie da nord a sud d’Italia, sono numerose le segnalazioni di truffe perpetrate da finti tecnici che riescono a raggirare malcapitati clienti, spesso anziani.

Cosa è successo

È notizia di qualche giorno fa la truffa a una donna di 77 di Legnano, Comune della città metropolitana di Milano: due uomini che si sono spacciati per tecnici della caldaia si sono presentati nella sua abitazione con una scusa che ha messo in allarme l’anziana. “C’è un presunto gas nocivo nella sua caldaia, può correre i metalli preziosi”, avrebbero detto come riportato da Truffa.net.

Come avviene il raggiro

L’episodio appena menzionato è soltanto l’ultimo di una lunga serie. Quando falsi tecnici utilizzano questa scusa, le vittime sono portate a prendere i loro gioielli e metterli al sicuro dentro un sacchetto. L’imbroglio, poi, prevede la distrazione fatta ad arte nei confronti della vittima con i malviventi che riescono, spesso, a rubare il bottino e dileguarsi. Soltanto quando sono andati via dalle abitazioni le vittime della truffa si accorgono dell’accaduto e contattano le forze dell’ordine per raccontare i fatti.

Come difendersi

Innanzitutto, una regola base ma chiara riguarda chi si apre la porta. Se nessuno ha mai contattato tecnici della caldaia (e viceversa), non si deve mai aprire a chi si spaccia per chi è un professionista del settore che deve controllare eventuali anomalie. Se, invece, è troppo tardi e i potenziali malviventi stanno già facendo finta di sistemare la caldaia, vanno contattato tempestivamente il 113 ma anche il Numero Unico di Emergenza, il 112.

“La regola d’oro da tenere a mente è che le società di fornitura energetica e gli enti pubblici non inviano mai tecnici per ispezioni o controlli a sorpresa: le verifiche obbligatorie e la manutenzione periodica vengono sempre concordate e comunicate con largo anticipo tramite canali ufficiali (lettera, PEC o avvisi condominiali)”, spiegano molto chiaramente gli esperti.

Tra l’altro, in molti casi, molti contatori moderni sono dotati di telelettura: dunque non c’è bisogno che vengano i tecnici a verificare la “lettura del contatore” che può tranquillamente essere effettuata a distanza. Anche in questo caso, è bene far scattare in mente un campanello d’allarme.

Le altre truffe

Ma non c’è soltanto la caldaia nel mirino dei truffatori. Soprattutto d’inverno, vengono inventate ad hoc scuse che riguardano inesistenti fughe di gas o perdite di acqua. Anche in questi casi, i malviventi convincono le persone a prendere soldi e gioielli per metterli al sicuro dentro appositi contenitori o sacchetti così da evitare che possano danneggarsi. Nel momento giusto, però, seguono l’incolpevole vittima per vedere dove vengono riposti, li rubano e scappano via.