Amici 2023, le pagelle: Zerbi e Celentano voto 5, Arisa 8

Prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, che quest'anno presenta una giuria tutta nuova composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. I concorrenti in gara, invece, sono 15 tra cantanti e ballerini. Presenti anche tutti gli insegnanti che hanno accompagnato gli studenti nel loro percorso fino a questo punto e che si sono resi protagonisti della serata, non sempre in maniera positiva. Ecco i voti della prima puntata, che ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico con il 28% di share, che ha permesso a Maria De Filippi di vincere la sfida dell'Auditel.

Giuria

Cristiano Malgioglio - voto 5

Sembra non esserci la necessaria oggettività nei suoi commenti, che si barcamenano nel buonismo senza mai dare giudizi nel merito ai ragazzi, soprattutto quando ci sarebbe da bacchettarli.

Michele Bravi - voto 8

Dopo un periodo molto difficile, che l'ha portato a prendere le necessarie distanze dal mondo dello spettacolo e dalla musica, Michele Bravi sembra essere tornato al pieno delle sue possibilità. Ad Amici sembra essere completamente in parte, a suo agio in veste di giudice, anche perché, nonostante la giovane età, vata una grande esperienza e un'elevata tecnica.

Giuseppe Giofré - voto 4

Nonostante ad Amici dovrebbe sentirsi a casa, il giudice non riesce a incidere come dovrebbe nelle dinamiche del serale. I suoi giudizi appaiono deboli, quasi inconcludenti. Ci si aspetta di più da lui, soprattutto per la storia professionale e per la verve che ha sempre dimostrato in altri ambiti.

Professori

Alessandra Celentano e Rudi Zerbi - voto 5

È indubbio che i due prof, da soli, reggano gran parte dello show del serale. Sono due punti di riferimento per il pubblico e anche per la scaletta del programma. Tuttavia, l'eccessivo spazio a loro dedicato è stato tolto a quello che dovrebbe essere il punto focale della serata: le esibizioni e le dinamiche create dagli allievi della scuola. Ma c'è tutto il tempo nel corso delle prossime puntate per ricalibrare il tiro.

Arisa - voto 8

Arisa è la scheggia impazzita, l'elemento a sorpresa che non ti aspetti e che regala la giusta dose di frizzantezza allo show. Anche lei va presa a piccole dosi ma lo spazio che le è stato dedicato è stato quello giusto, senza eccessi, che ha reso gradevole la sua partecipazione. Solo in apparenza è svampita, in realtà sa sempre quello dice ed è capace di arrivare al punto con decisione.

Concorrenti

Maddalena - voto 6

Fa simpatia al pubblico soprattutto perché presa di mira dalla maestra Celentano. Non è sicuramente l'allieva più tecnica della scuola ma l'impegno ce lo mette e i risultati, in qualche modo, arrivano.

Ndg - voto 7

Rudi Zerbi lo chiama "l'imbucato" e dalla sua ha la protezione di Lorella Cuccarini. Da lui, sia gli insegnanti che il pubblico si aspettano grandi cose, che per il momento, non si vedono. Ma la strada è ancora lunga.

Wax - voto 5

Non si può dire che non si sia parlato di lui da quando è entrato nella scuola, nel bene e nel male, ma deve fare di più se vuole lasciare il segno nella nuova fase del programma. Immagine e corredo non bastano se non ci si impegna anche con la voce.