Claudia Di Pasquale condurrà Report insieme a Daniele Piervincenzi: chi è l’inviata scelta da Corsini

Dopo un lungo colloquio con Paolo Corsini, ad ottenere la co-conduzione, al fianco di Daniele Piervincenzi, è Claudia Di Pasquale. La carriera della giornalista parte nel 2000 scrivendo per quotidiani e periodici vari. Nel 2006 poi vince la borsa di studio del premio giornalistico “Mario Formenton”. Negli anni antecedenti a Report , dal 2007 al 2011, è stata inviata del programma Exit de La7. Nel 2009 è finalista al premio “Ilaria Alpi” con l’inchiesta “Il Mercato dei voti” sulle elezioni regionali del 2008 in Sicilia. Dal 2011 inizia il suo percorso nella trasmissione di Rai3.

Nel frattempo vince premi e fa inchiesta. Nel 2019 il “Premiolino” per l’inchiesta “Un sottosegretario a San Marino”; nel 2020 il Premio SIS 118 “Giornalisti dell’emergenza” (per il servizio sugli operatori e i medici del 118, andato in onda nella puntata “Il paziente zero”).

Per quanto riguarda le inchieste che ha portato avanti durante i suoi anni da storica inviata ricordiamo: il dramma del piccolo Domenico, le omissioni fatali, in cui racconta l’errore fatale del cuore congelato e trapiantato a un bimbo di due anni e mezzo. Lei e altri colleghi ripercorrono le responsabilità e soprattutto gli errori dell’equipe medica, facendo emergere dettagli rimasti nascosti fino a quel momento. Poi, per nominarne un’altra, l’inchiesta sulle olimpiadi invernali Milano-Cortina “a costo zero” al conto per lo Stato. In cui si scoprono tutte le spese dei privati, per finanziare l’evento, con l’aiuto dei finanziamenti pubblici. Il tutto per coprire gli extra costi. Ancora un’altra inchiesta quella sull’ospedale Carlo Forlanini di Roma, costruito negli anni trenta per curare i malati di tubercolosi, venduto allo Stato del Vaticano. Infine il tema del vaccino Astrazeneca che silenziosamente è sparito dai centri vaccinali di tutta Europa. Ma come mai?, la Di Pasquale tenta di scovare tutti i misteri dietro i lunghi mesi della pandemia.

Subito dopo l’esplosione della notizia la stessa Di Pasquale ha commentato: “Ho scelto di accettare solo perché tutta la squadra di Report mi ha chiesto di dire di sì”. Gli inviati di Report si dicono soddisfatti della nuova conduttrice del programma e di Bernardo Iovene e Giulio Valesini come capo-autori. “È una delle giornaliste più autorevoli della squadra storica di Report, (assunta da Milena Gabanelli nel 2011, ha realizzato alcuni dei servizi che hanno scritto la storia del programma), per tutti noi Claudia Di Pasquale è la più degna rappresentante dello spirito e del dna di Report”.

Insomma, una lunga esperienza sul campo che la premia con la guida di uno dei programmi, fin’ora, più seguiti d’Italia.