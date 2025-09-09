Decaro in tv: "Mi candido per la Puglia". Il gesto della conduttrice spiazza tutti

Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e attuale eurodeputato, ha dunque ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della regione Puglia per il campo largo. Le reazioni degli opinionisti, in gran parte di sinistra, sono state piuttosto fredde. Tra queste sicuramente spicca quella di Marianna Aprile, giornalista e conduttrice di In Onda, il programma di approfondimento politico che va in onda su La7 in prima serata. Alle parole dell'esponente di spicco della sinistra nostrana l'Aprile non è riuscita a contenersi: mani sul volto, si è messa a ridere in diretta. Ecco cosa è successo e il motivo di questo piccolo momento di imbarazzo.

Le immagini dallo studio registrano la candidatura in diretta di Decaro che si rivolge ai suoi potenziali elettori: "Ho vissuto giorni complicati, è stata un'estate bellissima". Poi, riferendosi al suo libro, Decaro ha aggiunto: "Mai avrei pensato che le pagine del mio libro mi avrebbero permesso di vivere un'esperienza straordinaria, girando tutte le piazze della Puglia e incontrando migliaia di persone, quel libro mi ha permesso di toccare con mano il vostro affetto, il vostro abbraccio, e io di fronte a quell'abbraccio non potevo girare le spalle".

"Non girerò le spalle al mio popolo. Mi sono candidato anche perché ho fatto una promessa a un amico, se quel mio amico ci fosse ancora mi direbbe: 'Anto', mena!'". Di fronte a quella parole, la conduttrice del talk ha reagito prima sorridendo e poi, a stretto giro, portandosi le mani alla bocca, probabilmente stupita dalle parole dell'eurodeputato.

"Io da oggi ci sono, andiamo a vincere questa campagna elettorale e continuiamo questo percorso per la nostra Regione", ha concluso Decaro. Insomma, ormai le candidature dell'opposizione fanno ridere anche agli opinionisti fieramente contrari alle scelte adottate dall'esecutivo di centrodestra.