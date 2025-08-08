Fiction, cosa vedremo questo autunno 2025: dal ritorno dei "Cesaroni" a "Viola come il mare". Tutte le novità Mediaset

Mentre l'estate si appresta a raggiungere il suo picco, i palinsesti televisivi sono già proiettati verso la stagione più fredda, preparandosi all'arrivo di nuove fiction. L'autunno, ad esempio, si prospetta già come una stagione piena di titoli in casa Mediaset, che punta a coinvolgere e conquistare i suoi spettatori sia con grandi ritorni sia con nuovi titoli utili a rendere il passaggio dall'estate all'autunno più dolce, in vista poi dell'arrivo del nuovo anno e delle nuove fiction attese per il 2026. Ecco allora quali sono le fiction più attese dei prossimi mesi, tra gli agognati ritorni e le novità da non perdere.

Fiction Mediaset da vedere in autunno

I Cesaroni

Naturalmente, tra le fiction più attese su Mediaset rientra I Cesaroni, serie tv con Claudio Amendola che torna in tv dopo anni dalla conclusione dell'ultimo arco narrativo. La nuova stagione, presentata in anteprima al recente Festival di Giffoni, rivede Amendola nei panni di Giulio, personaggio che ha interpretato per tutte le stagioni precedenti, di nuovo alle prese con la sua bottiglieria nel quartiere Garbatella. Come previsto, non ci sarà invece Elena Sofia Ricci, che aveva già lasciato lo show prima della sua conclusione.

Erica

Vanessa Incontrada torna con una nuova fiction Mediaset, Erica, ispirata all'omonima serie francese a sua volta tratta dai libri firmati da Camilla Läckberg. L'Erica del titolo è una scrittrice di gialli che, dopo essere tornata in Toscana, suo paese d'origine, si trova coinvolta in un'indagine per omicidio. Al suo fianco, per aiutarla a fare luce sul delitto, ci sarà un poliziotto (interpretato da Francesco Scianna), con il quale inizierà una collaborazione e forse anche una storia d'amore.

Il Don

Se la Rai ha il suo Don Matteo, Mediaset rilancia con Il Don, una fiction incentrata su un prete, ex pugile, che si trova a vivere in una periferia piena di problemi e contraddizioni, in un quartiere che lui stesso aveva lasciato anni prima e nel quale ora vuole riaccendere la scintilla della speranza in una vita migliore.

Alex Bravo - Poliziotto a modo suo

Altra fiction molto attesa nella stagione autunnale targata Mediaset è Alex Bravo - Poliziotto a modo suo, che vede come protagonista indiscusso l'attore Marco Bocci. La storia è quella di un poliziotto che si lascia guidare dal suo istinto e che è tanto bravo sul posto di lavoro quanto è deludente nella vita privata. Alex appare un uomo che prende tutto alla leggera, che non sa approfondire nulla e proprio per questo è preso in giro dai suoi colleghi. In commissariato, però, c'è anche Sofia (Federica De Benedittis), che è da sempre innamorata di lui e non ha il coraggio di confessarlo, forse per paura di un rifiuto.

Colpa dei sensi

In autunno ritroveremo anche Gabriel Garko nel panorama delle fiction Mediaset. L'attore, infatti, interpreterà il personaggio di Davide nella fiction intitolata Colpa dei Sensi. Garko, ex ballerino di Ballando con le stelle, interpreterà il vecchio amore della protagonista (Anna Safroncik), nonché ex migliore amico del protagonista (Tommaso Basili). Il suo rapporto con la protagonista sembra tutt'altro che archiviato e se da una parte la gelosia richiederà un prezzo molto altro, dall'altro Davide è interessato soprattutto a svelare il mistero che ruota intorno alla morte della madre.

A testa alta

Tra le fiction Mediaset che vedremo in autunno c'è anche A testa alta, che segna il ritorno di Sabrina Ferilli sul piccolo schermo. Questa volta l'attrice romana interpreta una preside dalla reputazione intonsa, benvoluta dai suoi studenti, dal figlio e dalla comunità che le gravita intorno. Quando, tuttavia, un suo video intimo appare online, mostrandola in posizioni inequivocabili con un uomo che non è suo marito, il suo castello comincia a disgregarsi.

Viola come il mare

C'è molta attesa anche intorno al ritorno di Viola come il mare, pronta a debuttare su Canale 5 con la sua terza stagione. Il pubblico avrà l'occasione di ritrovare Viola (interpretata sempre da Francesca Chillemi) che cerca di dedicarsi del tutto al lavoro per dimenticare le sue delusioni sentimentali e il suo cuore spezzato. Tuttavia c'è il nuovo vicino di casa che la turba più di quanto Viola sia disposta ad ammettere. Soprattutto quando scopre che l'uomo non è altro che il nuovo ispettore capo di Palermo (Rodrigo Guirao).

Buongiorno, mamma!

Tra i ritorni in casa Mediaset c'è la fiction Buongiorno, mamma! che torna con la sua terza stagione.

A guidare la famiglia Borghi ritroviamo Guido () che sta sperimentando i tanti ostacoli che si celano dietro la leadership di una ONLUS, a cui si aggiunge anche un mistero che rischia di far cadere a pezzi il mondo del protagonista. Mentre i figli crescono e richiedono nuove attenzioni, all'orizzonte fanno la loro comparsa nuovi personaggi e vecchie conoscenze.