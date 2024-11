Grande Fratello 2024, le pagelle: Non è la Rai in crisi, Helena Prestes combattiva

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri sera, martedì 26 novembre, è andata in onda su Canale 5 la quindicesima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Helena Prestes e Lorenzo Spolverato sono stati i preferiti del pubblico. Quattro i concorrenti in nomination: Stefano Tediosi, Federica Petagna, Luca Giglio e Javier Martinez. Il concorrente più votato sarà il preferito del pubblico.

Ecco le pagelle della quindicesima serata.

Yulia Bruschi e Luca Giglio – voto 8

La coppia più autentica di questa edizione. Di settimana in settimana, hanno portato avanti la loro conoscenza, senza sgomitare e senza la perenne ricerca delle telecamere. Così, il loro è diventato un sentimento puro e sincero. È ancora presto per dirlo, ma l’impressione è che, anche una volta spenti i riflettori, la loro storia proseguirà.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta – voto 4

La domanda è una e soltanto una: quando saranno scritturati per il prossimo film? Ai due viene concessa l’opportunità di vedersi per appena tre minuti, dopo una separazione di soli due giorni che Shaila e Lorenzo hanno vissuto come se fossero ai poli opposti del pianeta, piuttosto che separati da una semplice parete. Lorenzo, per raggiungere Shaila, ha attraversato la casa di corsa, facendo sembrare Ciro Petrone all’Is Morus Relais un dilettante. Insomma, un incontro perfettamente cinematografico, proprio come la loro storia.

Helena Prestes – voto 7

Che piaccia o meno, Helena è una protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. Helena o la si ama o la si odia, ma indubbiamente è una CONCORRENTE con la C maiuscola e, come ogni protagonista che si rispetti, si è lasciata andare al racconto del suo difficile passato. Con molta tenerezza ha svelato le sue fragilità e ha affermato: “Mi abbandonano”, riferendosi alle persone incontrate nella sua vita; un’espressione che rivelerebbe il perché di alcuni suoi atteggiamenti considerati “sopra le righe”. Alla fine il pubblico la premia e la elegge preferita.

Federica Petagna – voto 5

“Quando il gatto non c’è, i topi ballano”. Così, senza remore alcuna, Federica, dopo aver rivelato di volersi riavvicinare ad Alfonso, è ritornata ad avere dubbi. Il motivo? La distanza dell’ex fidanzato che è stato “confinato” in Tugurio. In due giorni, dunque, pare aver ritrovato la complicità con Stefano. Che confusione; urge necessariamente chiarezza.

Stefano Tediosi – voto 5

È entrato per provocare e sta facendo esattamente questo. Dopo una partenza in sordina, Stefano ha deciso di lasciarsi andare tanto da affermare di essere innamorato di Federica. Sarà vero o falso? Il dubbio permane. Avrà forse ragione Cesara Buonamici quando dice che è entrato nel ruolo del tentatore? Probabilmente si.

Non è la Rai – voto 4

Sono partite in tre come un unico concorrente, ma, con l’uscita di Eleonora, sono rimaste in due. E ora, come se non bastasse, si ritrovano l’una contro l’altra. Nella puntata di ieri sera, abbiamo assistito allo “sgretolamento” del trio di Non è la Rai, in un siparietto tutt'altro che felice. Pamela è finita nel mirino di commenti poco carini da parte delle sue colleghe, con Ilaria in particolare che l'ha accusata di scarsa lealtà all’interno del Grande Fratello.

Un'accusa che, però, suona piuttosto ambigua: se fosse davvero così, Ilaria stessa non ne uscirebbe meglio, considerando che avrebbe potuto confrontarsi direttamente con Pamela, piuttosto che fare comunella con Calvani.

Per il quindicesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 13.9% di share.