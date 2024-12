Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la diciassettesima puntata del Grande Fratello. Dopo una settimana di “pausa”, questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per affrontare con gli inquilini le tematiche “scoppiettanti” di questi ultimi giorni. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Clima tesissimo in Casa per la diciassettesima puntata del reality. In questi giorni, infatti, è accaduta la qualunque tra crisi, ritorni di fiamma, dubbi e incertezze. In particolare, continua a far discutere il comportamento di Helena che, a seguito di una cena, ha deciso di portare con sé in Tugurio Lorenzo, scatenando una dura reazione da parte di Shaila. Come l’avranno presa gli altri concorrenti? Nel frattempo, aleggia aria di cristi tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Il motivo? La forte complicità tra la giovane romana e Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna.

Anche tra Shaila e Lorenzo nel corso della settimana ci sono state diverse incomprensioni tanto che Spolverato aveva deciso di mettere un punto alla loro storia. Cosa sarà accaduto? Infine, una dolce sorpresa per l’ex velina di Striscia la Notizia che questa sera riceverà la visita della mamma Luisa che vuole esprimere la propria opinione sulla storia con Lorenzo.

Televoto e nomination

Grande preoccupazione in Casa per il verdetto del televoto di questa sera. Nel corso della puntata, infatti, uno degli inquilini dovrà definitivamente abbandonare il reality. Quattro i concorrenti in attesa del risultato: Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca Calvani e Stefano Tediosi. Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Luca.

Al contrario, chi rischierebbe la permanenza nel reality sarebbero Federica e Stefano. Naturalmente, è ancora tutto da decidere e, soltanto durante la diretta, scopriremo il nuovo eliminato di questa edizione del Grande Fratello.