Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

È tutto pronto per la ventiduesima puntata del Grande Fratello. A distanza di pochi giorni dall’ultimo appuntamento, questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per affrontare con gli inquilini le tematiche “scoppiettanti” di questi ultimi giorni. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Grande attesa per la puntata di questa sera. Dopo l’uscita di scena di mercoledì scorso di Jessica Morlacchi – che ha deciso di abbandonare il gioco e di non sottoporsi al giudizio del pubblico – la cantante dei Gazosa è pronta a fare il suo ingresso nella Casa per un confronto definitivo con Helena Prestes e Luca Calvani.

Come staranno affrontando gli inquilini questi giorni, a seguito dell’uscita di Jessica dal gioco? Grandi emozioni per Zeudi che riceverà una bella sorpresa dalla mamma Maria Rosaria, colonna portante della sua famiglia, capace di crescere, non senza difficoltà, tre figli. E ancora, grandi emozioni anche per Helena, che potrà riabbracciare l’amica Nikita, vincitrice dell’edizione del Grande Fratello VIP di due anni fa, con cui ha costruito un un fortissimo legame.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa per il verdetto del televoto di questa sera. Nel corso della puntata, uno degli inquilini dovrà definitivamente abbandonare il reality. Cinque i concorrenti in attesa del risultato: Helena Prestes, Ilaria Galassi, Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Luca Calvani. Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Tommaso.

Al contrario, chi rischierebbe la permanenza nel reality sarebbe Shaila Gatta. Naturalmente, è ancora tutto da decidere e, soltanto durante la diretta, scopriremo il nuovo eliminato di questa edizione del Grande Fratello.