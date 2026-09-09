Grande Fratello Vip, tutto pronto per la prima puntata: i protagonisti, Ilary e il promo vestita da sposa, le doppie dirette

Il conto alla rovescia per l’inizio del Grande Fratello Vip è ufficialmente cominciato. Da giovedì 17 settembre il reality più longevo della tv torna in onda con la stessa formazione dello scorso anno: Ilary Blasi alla conduzione e Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nelle vesti di opinioniste ad affiancarla in studio. Il ritorno in onda del Gf Vip è stato anticipato dai promo pubblicitari, che strizzano l’occhio alle imminenti nozze della conduttrice romana.

Il promo virale

Ilary Blasi ha scelto di giocare sulla notizia del suo matrimonio per il promo del Gf Vip. Il “sì” con Bastian Muller è previsto per sabato 13 settembre, ma la conduttrice romana ha anticipato i tempi indossando un abito da sposa per annunciare l’inizio della nuova stagione del Grande Fratello. Nel promo di lancio pubblicitario, mentre si incammina all’altare, Ilary ricorda di aver dimenticato le “buste” e fugge in stile Julia Roberts nel film “Se scappi, ti sposo”. In realtà la fuga sembra più richiamare ai tempi stretti della conduttrice, divisa tra vita privata, la celebrazione delle nozze, e impegni professionali, ovvero il ritorno in onda. Tutto in pochissimi giorni.

Il cast del Gf Vip

Sul Fronte dei protagonisti, dopo settimane di indiscrezioni, è stata completata la rosa dei vip che varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà. Ritornano nel programma Alex Belli, Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Giulia Provvedi e Marina La Rosa. Tra i volti nuovi che faranno la loro prima esperienza nel reality ci sono invece: l’ex protagonista di “Italia Shore”Alessandro Roncaccia, Federica Morello, l’ex inviato di Striscia Moreno Morello, il conduttore Simone Annicchiarico, la dj Michele Masullo, Alessandro Roncaccia, l’ex protagonista di “Too hot to handle” Alessandro Varsi, gli ex di “Amici” Andreas Muller e Megan Ria, Giacomo Gallani,Giancarlo Danto e l’influencer PieraMeloni.

La doppia diretta

Com’era già accaduto in precedenza il Grande Fratello avrà due dirette settimanali. Si comincia giovedì 17 settembre poi dalla settimana successiva ci saranno due appuntamenti in prima serata. L’intento di Mediaset è quello di tenere alta l’attenzione dei telespettatori sulle storie dei personaggi, sfruttando le eliminazioni settimanali e i possibili nuovi ingressi che ci saranno nel corso del programma.