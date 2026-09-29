Vespa svela il gioco di Fiorello: il ritorno su Rai1 è solo da lui

Ma che mattacchione questo Fiorello. Al solito voleva burlare tutti. Ma, stavolta, qualcuno gli ha rotto le uova nel paniere. E nientemeno che Bruno Vespa, il suo sodale di burle… Dunque è andata così: sabato Fiore annuncia con uno spot sui social che sta per tornare sul primo canale con un video in cui si legge in sovrimpressione “Prossimamente su Rai 1” con tanto di scimmiottamento di Brad Pitt. E vai con la girandola di illazioni, il web si scatena, i giornali ci fanno fiumi di pagine, tutti a domandarsi che farà Fiore, uno show di prima, seconda, terza serata, o nottambulo oppure di mattina oppure un nuovo tipo di programma, cross-mediale, multi-piattaforma, super mega digitale, magari torna pure con il suo compagno di merende Amadeus. In realtà tutto un gioco dello showman per alimentare l’attenzione sulla partenza della sua “Pennicanza”, il programma di Radio 2 che farà con Biggio. E in cosa consiste dunque il grande ritorno da tutti tanto atteso sul primo canale? Semplicemente in un mini-show promozionale del programma radiofonico che farà nello studio di “Cinque minuti” la domenica 18 ottobre. Cioè “Cinque minuti” di Bruno Vespa senza Bruno Vespa nello studio di Vespa che la domenica non va in onda (o magari in qualche modo sarà coinvolto anche lui). Più o meno come ha fatto lo scorso anno.

E che ti fa Bruno Vespa? Ieri sera, al margine di un incontro con lui e Gianni Letta che ha inaugurato la settimana del Prix Italia in corso a L’Aquila, il conduttore di “Porta a porta”, da bravo cronista, risponde a una domanda dei colleghi delle agenzie di stampa e dice che Fiore “verrà a Cinque Minuti, ma non ne so ancora nulla, presenterà il suo programma”.

Insomma, Vespa rovina la suspense allo showman… Niente di male, è solo un gioco… Intanto per tutti i fan “La pennicanza” tornerà in radio dal 19 ottobre seguito (anche qui non tutto è certo) dalla “Mattinanza” su Rai2, ovviamente alla mattina, come lo scorso anno. Il tutto in attesa che Fiore ci faccia veramente il regalo di tornare con uno show televisivo, dove vuole, come vuole e quando vuole.