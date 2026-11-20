Giornalista a tal punto da farsi da solo il coccodrillo, che, nel gergo dei giornalisti, è il ritratto di una persona famosa scomparsa. Con l’idea, magari, di evitare proprio le lacrime di coccodrillo (quelle di circostanza). Insomma, lunedì andrà in onda su La7 una puntata speciale intitolata Corrado Augias, Saluto di un Maestro scritto, pensato e registrato dallo stesso conduttore. E, proprio nella sera della settimana, il lunedì, in cui andava in onda il suo programma La torre di Babele.

Corrado Augias, sentendo approssimarsi il momento del congedo dai suoi spettatori, ha realizzato la sua ultima trasmissione sotto forma di testamento televisivo. Con precisione certosina, ha scelto i brani da montare presi da La torre di Babele, la sigla di apertura, ha stabilito la frase finale con cui salutare e ha chiesto che tutto andasse in onda, appunto, nella sua serata televisiva d’elezione.

A ricostruire la genesi della puntata è stato il direttore di La7, Andrea Salerno, spiegando che il progetto è nato da un confronto diretto con il conduttore.

«Con Corrado siamo rimasti in contatto fino alla fine: lucido come sempre, intelligente, lungimirante, era consapevole di non avere più tanto tempo davanti», ha raccontato Salerno. «E così sono andato a casa sua e insieme abbiamo scelto come comporre questo saluto al pubblico: in pratica abbiamo buttato giù la scaletta della puntata che sarebbe andata in onda dopo la sua morte. Ha dato anche altre indicazioni che naturalmente abbiamo rispettato». «Lavoravamo insieme da tre anni, da settembre 2023 - ha concluso il direttore - è stato un piacere e un privilegio per tutto quello che ci ha insegnato».

E naturalmente tutta La7, il patron Urbano Cairo in testa, ricorda come il suo arrivo ha dato vita a un’esperienza che ha «lasciato un segno importante nella storia della rete». Anche in questo, dopo il Telefono Giallo, Augias si è confermato un innovatore del linguaggio televisivo.