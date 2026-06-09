Isola dei famosi, tutto sulla nuova edizione: Selvaggia Lucarelli conduttrice, Alvin, il cast, il terremoto nelle Filippine

Mediaset cambia rotta e porta in tv la nuova versione de “L’isola dei famosi”.Il reality di sopravvivenza di Canale 5 torna in una veste completamente rivisitata con nuovi volti, nuove regole ma soprattutto in differita. Per la prima volta nella storia del format l'edizione 2026 sarà completamente registrata quindi addio alle dirette e soprattutto addio televoto. Una formula in stile Pechino Express La quale Mediaset ha deciso di puntare.

Le registrazioni dell'Isola – secondo quanto anticipato da Fanpage - cominceranno il 12 giugno e si protrarranno fino al 20 luglio ma non in Honduras, storica location del programma, bensì nelle Filippine. L'edizione 2026 sarà composta da undici puntate, che saranno registrate nell'arco di un mese e la messa in onda è prevista in autunno tra settembre e ottobre.

Conduttrice e inviato

La prima grande novità dell'edizione 2026 riguarda la conduttrice: Veronica Gentili ha passato il testimone a Selvaggia Lucarelli. Forte della positiva esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, la giornalista ha detto addio al suo ruolo di giurata a Ballando con le stelle per prendere le redini del reality. Al suo fianco ci sarà un volto storico del programma, Alvin, che torna nel ruolo di inviato dalla Palapa che lo scorso anno fu di Pierpaolo Pretelli. In merito agli opinionisti in studio, invece, non ci sono notizie certe. Non è chiaro se Simona Ventura tornerà in studio come opinionista unica e da Mediaset bocche cucite.

Addio Honduras

Le novità riguardano anche la location del programma. Dopo anni trascorsi sulle spiagge dell'Honduras la produzione Banijay Italia ha deciso di spostarsi nelle Filippine. Una scelta che sottolinea la volontà di dare un'impronta e uno stile diverso al format. La spiaggia dove approdano i naufraghi vip, sempre secondo Fanpage, dovrebbe essere quella di Caramoan, nella regione del Bicol a sud-est dell'arcipelago, un’oasi con spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. Il cambio di location, però, ha già messo alla prova la produzione a causa del violento terremoto di magnitudo 7.8che ha scosso le Filippine nei giorni scorsi. L’area dove si trova la troupe de L’Isola dei famosi non è stata interessata dal sisma,ma l’allarme tsunami ha comunque messo in allerta i fan del programma.

Il cast

Sui nomi dei naufraghi vip, che sono già sbarcati nelle Filippine, c’è ancora il massimo riserbo. Sulla pagina Instagram del programma non sono stati ancora ufficializzati i nomi dei protagonisti, ma secondo le ultime indiscrezioni il cast sarà formato da venti concorrenti, che entreranno in gioco in due fasi. Tra i nomi più quotati dagli esperti ci sono quelli di Zeudi Di Palma, l'ex gieffino Patrick Ray Pugliese, Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island l'ex fidanzata di Cesare Cremonini Martina Maggiore, mentre ha smentito la sua partecipazione Soleil Sorge.

Il televoto e le eliminazioni

Le novità della nuova edizione dell'Isola dei Famosi riguardano anche il sistema delle eliminazioni e del televoto. In ogni puntata uno o due naufraghi lasceranno il gioco seguendo un regolamento completamente rinnovato, che prevede eliminazioni dirette decise dalla produzione, nomination espresse dai concorrenti e prove di abilità che termineranno il destino dei concorrenti. La produzione, in totale autonomia, potrà inoltre decidere se attivare l'opzione dell'Ultima Spiaggia, dove i concorrenti eliminati potranno continuare la loro avventura in attesa di un eventuale ripescaggio o dell'eliminazione definitiva.

Cambia radicalmente anche la finale: a differenza delle passate edizioni, quando il vincitore veniva proclamato in diretta attraverso il televoto del pubblico, l'ultima puntata sarà interamente registrata in anticipo e si svilupperà attraverso una serie di prove ed eliminazioni che decreteranno il vincitore senza il coinvolgimento del pubblico da casa. Resta invece invariato il montepremi finale, confermato a 100 mila euro, di cui la metà sarà devoluta in beneficenza.