“La vita in diretta” racconta tutti i colori della cronaca

«A quest’ora la Vita è in Diretta». È il refrain con il quale Manuela Moreno dà il via, ogni pomeriggio intorno alle 16.10, a Vita in Diretta. La giornalista, per oltre due ore dal lunedì al venerdì, è al timone del programma storico di Rai 1, dal 29 giugno, dopo aver preso il testimone da Alberto Matano e raccolto così la sfida di accompagnare i telespettatori nel racconto di tutti i colori della realtà. Con la sua lunga esperienza giornalistica, anche come inviata, Manuela Moreno sta dando a Vita in Diretta un’impronta leggera, ma rigorosa nell’affrontare i fatti di cronaca che ogni giorno vengono narrati. La «nera», la «bianca», la «rosa», il pomeriggio scorre rapido con un ritmo incalzante, nel racconto di un Paese a tutto tondo nel bene e nel male, nella gioia e nel dramma. E se l’attenzione è sempre puntata agli episodi di violenza, ai femminicidi, agli omicidi, Vita in Diretta sta dando spazio anche alle storie a lieto fine e a episodi che possono riguardare ognuno di noi. Dunque spazio al tema delle truffe agli anziani per accendere un faro su un fenomeno purtroppo frequente. Tra i «casi risolti» anche grazie a Vita in Diretta, quello del condominio di Firenze, a Novoli. È qui che decine di famiglie hanno vissuto a lungo prigioniere in casa e con la paura di uscire per le violenze e le minacce di un inquilino cinquantenne, che per settimane ha tenuto in scacco tutti. Il faro mediatico che si è acceso su questo caso ha contribuito, a luglio, alla soluzione del problema, con il rimpatrio dell’uomo.

Altro caso risolto la «liberazione» di un condominio Ater a Perugia. Tredici mesi con l’ascensore rotto e l’impossibilità per i condomini, in particolare le persone molto anziane, di uscire. La Vita in Diretta sta così percorrendo i colori della cronaca compreso un curioso «giallo» dell’estate che sta entusiasmando e anche preoccupando gli abitanti di Montichiari nel Bresciano: il varano. Tante le storie raccontate e molte ancora quelle da narrare in questa estate torrida e da record perché anche il meteo, le ondate di calore, gli eventi atmosferici estremi sono protagonisti della cronaca.