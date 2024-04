Mida performer, Martina tanta voce (ma poca emozione). Le pagelle di Amici 2024

È andata in onda ieri sera, sabato 6 aprile, la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi che ha visto l’eliminazione della ballerina Lucia della squadra dei Cucca-Lo. A questo punto, i ragazzi rimasti in gara sono dieci. Gli allievi della scuola si sono esibiti in gare di ballo e canto dinanzi ai loro coach che, certamente, come sempre hanno saputo far discutere. A valutare le performance dei giovani talenti la giuria composta da: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Ecco le pagelle della terza serata.

Martina: tanta voce, ma poca emozione (voto 5)

“La stai riducendo a semplice voce” chiosa Michele Bravi rivolgendosi alla professoressa Anna Pettinelli. E purtroppo, non possiamo dargli torto perché, ancora una volta, la Pettinelli – pur di far prevalere i suoi allievi – ha screditato quelli degli altri. A onor del vero, Martina ha una voce meravigliosa, ma non sempre questo basta a colmare un vuoto emotivo che tante volte con la giovane allieva si presenta. Così, anche in Chandelier (ahimè), tanta voce, ma poca emozione. Decisamente meglio in Due Vite, ma ancora non basta.

Holden: emozionante (voto 8)

Diciamolo chiaramente: il duetto di Holden e Petit era quello che aspettavamo da tanto tempo. L’allievo (insieme a Petit) ha interpretato Tango di Tananai e, ancora una volta, indipendentemente dalle doti vocali (che comunque ci sono), a fare da padrona è stata l’emozione. Così, senza dubbio alcuno, ha portato il punto alla squadra.

Lil Jolie: in ripresa (voto 6.5)

Apre la serata con un brano che ha fatto la storia della musica italiana, Quando finisce un amore. Un pezzo struggente e intenso (in perfetto stile Lil Jolie). Un’esibizione in cui la parola chiave è: FINALMENTE; Lil, infatti, è riuscita ad esternare le sue emozioni dopo due puntate in sordina in cui a fare brutti scherzi è stata sicuramente l’agitazione. Allo stesso modo, sembra centrata in Maledetta Primavera, ma dall’altra parte c’è il duetto di Holden e Petit che non ha rivali. Puntata comunque positiva per l’allieva, che supera il ballottaggio finale salvandosi dall’eliminazione.

Petit: vorremmo anche altro (voto 7-)

Quando si tratta di canzoni che richiamano le sue origini partenopee, Petit non ha rivali; così in Malatìa ha portato facilmente il punto a casa, risultando convincente. Anche nel medley franco/napoletano riconferma la sua forte personalità. Un unico neo: vorremmo vederlo anche in qualcosa di diverso, certi che comunque ne uscirebbe bene.

Gaia: delicata (voto 8)

L’abbiamo già detto e lo confermiamo. Gaia in questo serale è “esplosa”. A darle un plus, sicuramente, i quadri che le vengono cuciti perfettamente addosso, sempre delicati come la sua anima. Anche quando, però, c’è da dimostrare più forza e potenza Gaia risulta determinata e intensa tanto da superare (nonostante la scheggia al piede) il ballottaggio.

Dustin: potente (voto 8.5)

Un’unica e sola esibizione, ma è bastata per riconfermare il suo straordinario talento che è impossibile non riconoscere. Tecnica e interpretazione: il binomio perfetto se il protagonista è Dustin.

Sarah: ripetitiva (voto 5)

Il rischio di fare “male” in un brano così complesso come Quando finisce un amore era davvero molto alto, soprattutto se accompagnato con l’interpretazione (sempre) delicata di Sarah. Tuttavia, il pericolo è stato scampato e, nonostante alcune difficoltà iniziali, la giovane allieva è riuscita ad aggirare l’ostacolo. Poi, ritorna con le sue solite movenze nel brano di Rose Villain che, purtroppo, la fanno risultare quasi ripetitiva (e di conseguenza monotona), nonostante i brani siano diversi.

Mida: performer (voto 8.5)

“Ti piace vincere facile?”: il primo brano lo vede interpretare Papaya; un brano che sicuramente è nelle sue corde ed è per questo che – come sempre – Mida ha saputo tenere il palco, portando il pubblico dalla sua parte; d’altronde, la cosa più importante. Che dire, arriva al ballottaggio e con la sua Rosso fuoco conquista tutti (“povera” professoressa Pettinelli).

Lucia: futuro assicurato (voto 7.5)

Lucia è una ballerina strepitosa e questo è evidente, ma qualcosa rispetto al pomeridiano sembra essere cambiato. Complice, sicuramente, anche l’emozione del serale (oltre che la paura di uscire) nell’esibizione sulle note di Rihanna al ballottaggio qualcosa non ha convinto del tutto e, a dimostrazione di questo, è finita all’eliminazione finale. Anche nello scontro con Sofia, non ha avuto la meglio e così è stata eliminata. Noi, però, dal canto nostro siamo sicuri che Lucia farà molta strada.

Sofia: rivelazione (voto 8.5)

Anche se fino ad ora si è esibita poche volte, Sofia è sicuramente una delle più belle rivelazioni di questo serale. Se già al pomeridiano aveva dimostrato di essere brava e talentuosa, adesso sta esplodendo e nel corso delle sue performance sta dimostrando di avere una sicurezza incredibile, oltre che un’estrema voglia di danzare. Non a caso è proprio lei a salvarsi dall'eliminazione.

Marisol: carismatica (voto 8)

La tecnica è sicuramente il suo punto di forza; basterebbe anche soltanto soffermarsi sulle sue gambe (e sulle sue linee) che “vanno oltre la testa”. Marisol, però, è anche molto altro perché ha una presenza scenica e un carisma da fare “invidia” a molti.

Pochi dubbi sul trionfo del serale di Amici in termini di ascolti che ha registrato il 25% di share, vincendo lo scontro con la rete ammiraglia della tv nazionale.