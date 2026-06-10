Milo Infante si è dimesso dalla Rai ed entra a far parte di Mediaset

Confermate le indiscrezioni. Il giornalista Milo Infante lascia la Rai. Lo comunica l'azienda di viale Mazzini. "Rai comunica che si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante - si legge in una nota - in seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale. Nel ringraziarlo per l'attività svolta nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive della Rai, l'Azienda gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo del proprio percorso professionale".

Reduce dal successo di "Ore 14" e "Ore 14 sera", su Rai 2, Infante secondo indiscrezioni rese note da Davide Maggio dovrebbe passare a Mediaset. Nelle tv del Biscione dovrebbe condurre un programma in prima serata, rivestendo altresì un ruolo apicale nell'informazione dell'azienda.

Infante entra a far parte del Gruppo Mediaset. Lo comunica l'azienda in una nota. Giornalista, autore e conduttore tra i professionisti più autorevoli e apprezzati della televisione italiana, Infante sarà da subito al lavoro con il vertice aziendale per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi.Il giornalista avrà inoltre un ruolo di vertice nell'area dell'informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell'offerta news di Mediaset. "Mediaset per me è un punto di arrivo - dichiara Infante -. Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l'opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana. Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee". A Milo Infante "il benvenuto e l'augurio di buon lavoro da parte di tutta Mediaset".

La carriera

Classe 1968, milanese, negli anni Novanta Infante ha collaborato con il “Corriere della Sera”, “La Notte” e “Il Giorno”. Passato poi a L'Indipendente, come capo servizio, in seguito approda alla tv grazie a Tele Lombardia, divendo vice direttore del notiziario. Dal 2001 al 2003 è direttor responsabile di Antenna 3.

Nel 1993 è Capo Servizio a L’Indipendente e, successivamente, viene chiamato a Telelombardia, dove è nominato Vice Direttore dell’informazione. Dal 2001 al 2003 è Direttore responsabile di Antenna 3. Approda in Rai nel 2003, come collaboratore di alcuni programmi su Rai 1 e Rai 2.

La sua carriera prosegue sul secondo canale della Rai, dove riveste ruoli di sempre maggiore responsabilità, fino ad assumere la guida del nucleo che si occupa di “Programmi di carattere sociale e inchieste”. Nel 2019, come vicedirettore, è nominato responsabile della struttura “Rubriche, Informazione e Territorio” di Rai 1. Nel 2020 torna a Rai 2 dove, come vice direttore, a capo della struttura “Sociale e Inchieste".