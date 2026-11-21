Ce l’ho, ce l’ho, ce l’ho, ce l’ho... manca! Quanti fra noi, fra i nostri genitori e nonni, hanno sgranato la filastrocca che accompagnava, magari fuori scuola o nel cortile di casa, lo scambio delle figurine? «Questi oggetti semplici e popolari hanno segnato infanzia e adolescenza d’intere generazioni di italiani riflette Serena Rossi Insomma: fanno parte del nostro Dna». E in effetti la storia de La famiglia Panini, cioè della fiction che, in onda da domani, domenica 22, su Raiuno e RaiPlay, ripercorrerà l’incredibile avventura dell’omonima casa editrice modenese, «non è solo la storia delle figurine - riflette la capo autrice Monica Zapelli -. Ma quella di un Paese intero, uscito dalla guerra con le ossa rotte, eppure con la forza e il coraggio di rialzarsi, senza paura del futuro». E a guidare gli otto ragazzi Panini, dopo la scomparsa del padre (Edoardo Pesce), la matriarca Olga, «una donna capace di sognare rimanendo coi piedi per terra - la descrive l’interprete, Serena Rossi -. Una roccia, che sa trasmettere agli otto piccoli la capacità d’immaginare il futuro assorbita dal marito, e di attraversare sempre uniti tutti i sacrifici, tutti i fallimenti». Ambientata tra gli anni 40 e i ’70 l’avventura parte col sudato acquisto di un’edicola, dove i Panini imparano «che i sogni diventano grandi quando sono alla portata di tutti». Prima le «buste-sorpresa» con cui genialmente riciclano oggetti scartati o avanzati, creando un piccolo caso imprenditoriale. Poi le figurine, «con le quali i ragazzi per la prima vedevano in faccia i calciatori di cui finora avevano sentito parlare solo alla radio», destinate a diventare lentamente «un vero fenomeno, un autentico rito generazionale». Tale da varcare i confini nazionali: i Mondiali di calcio in Messico nel 1970 ne rappresenteranno la consacrazione universale. «Qualcuno s’è preso la briga di calcolare quanti chilometri toccherebbero tutte le figurine Panini pubblicate dal 1961, anno di fondazione dell’azienda, fino ad oggi, messe in fila una dietro l’altra - racconta Rossi -. Incredibile ma vero: trecentottantottomila chilometri. Prodotto dalla Indigo Film con Rai Fiction, e tratta dal romanzo L’album dei sogni di Luigi Garlando, «La famiglia Panini è insomma un family drama con qualcosa in più - riflette la regista Letizia Lamartire - nel raccontare infatti come dei poveri di provincia riescano lentamente ad emanciparsi in una città come Modena, ad inventarsi dal nulla un mestiere che prima non esisteva». «Penso a chi oggi è disilluso e senza fiducia nel domani- riflette Serena Rossi-. I Panini affrontano la fame, la povertà, i rischi, i disastri. Eppure non mollano mai. Spero che gli spettatori trovino in questa famiglia lo spunto per riaccendere in sé stessi un barlume di speranza e di energia vitale».