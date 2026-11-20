Dalle truffe sentimentali ai falsi investimenti in criptovalute, passando per i raggiri agli anziani e le promesse di guadagni facili. Roberta Bruzzone torna su Rai 2 con “Dentro la truffa”, il nuovo programma in onda dal 24 novembre in seconda serata, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato. Sei puntate dedicate a un fenomeno che ogni anno coinvolge milioni di italiani, con l’obiettivo di raccontare le storie delle vittime e spiegare come i truffatori riescano a conquistarne la fiducia attraverso tecniche di manipolazione psicologica.

“Entrare nella mente dei predatori è il mio lavoro da quasi trent’anni”, racconta la criminologa all’ANSA, spiegando di aver accolto con entusiasmo la possibilità di mettere le proprie competenze al servizio della prevenzione. “La vergogna è il principale alleato dei truffatori e dobbiamo far capire che non c’è nulla di cui vergognarsi: se non si denuncia, questi soggetti la faranno franca”, sottolinea. Un messaggio che rappresenta uno degli obiettivi principali del programma, considerando che, secondo le stime richiamate dalla trasmissione, soltanto un terzo delle frodi viene denunciato alle autorità. Al centro delle puntate ci saranno le testimonianze delle vittime e dei loro familiari, attraverso le quali verranno ricostruite le diverse fasi dei raggiri, dalle prime promesse fino alle conseguenze economiche e psicologiche. “L’idea è affrontarli insieme ai protagonisti, offrendo una chiave di lettura riparatoria rispetto all’esperienza vissuta”, spiega la criminologa. Ad affiancarla una squadra composta dall’avvocato penalista Serena Gasperini, dall’investigatore privato Fabio Di Venosa e dall’esperto di informatica forense Paolo Reale, per analizzare ogni caso sotto il profilo psicologico, giuridico, investigativo e tecnologico.

Nell’ultima puntata spazio anche ai volti noti dello spettacolo e dello sport. Anna Falchi, Alba Parietti, Laura Cremaschi e l’ex rugbista Andrea Lo Cicero racconteranno le proprie esperienze, dimostrando come anche i personaggi pubblici possano finire nella rete dei truffatori. Ma il ritorno in televisione di Bruzzone è anche l’occasione per chiarire la sua posizione sui tradizionali programmi di cronaca nera, dai quali ha scelto progressivamente di allontanarsi. “Mi sono allontanata perché credo che la mia competenza tecnica, all’interno di certi contenitori, venga svilita”, afferma, criticando i confronti tra esperti e opinionisti privi, a suo giudizio, di adeguata preparazione. “Nei programmi dove c’è questo miscuglio tra tecnici e non tecnici che si scontrano anche in modo un po’ da pollaio, preferisco non andare”. La criminologa interviene anche sulle indiscrezioni relative ai rapporti con altri volti Rai. Sulla presunta segnalazione al Comitato Etico da parte di Milo Infante chiarisce che “non c’è stata nessuna segnalazione”, mentre sulle tensioni con Salvo Sottile taglia corto: “Non ho tensioni con le persone di cui non mi interessa il parere”. Intanto, dopo il debutto di “Dentro la truffa”, prodotto da La Casa Rossa per la Direzione Approfondimento della Rai, Bruzzone sarà protagonista anche di un’altra esperienza televisiva. Il 28 novembre parteciperà a “Ballando con le Stelle” come ballerina per una notte, con una coreografia dedicata alle donne vittime di violenza. “Farò un omaggio alle donne vittime di violenza”, anticipa, spiegando che insieme a Milly Carlucci lancerà un messaggio di sostegno attraverso la danza.