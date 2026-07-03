Palinsesti Rai, da Benigni a Monteleone, da Sottile a Inciocchi: tutte le novità. Ancora vuota la casella di Sciarelli

Parola d'ordine: novità. E cambiamento. È il giorno dei palinsesti Rai 2026/2027. E l'ad dell'azienda Giampaolo Rossi, ha annunciato tutte le novità in arrivo nella prossima stagione del Servizio Pubblico: dalla nascita di nuovi canali alla revisione dell’offerta kids, fino al rafforzamento dell’informazione, della fiction e dell’intrattenimento. Non mancherà, poi, il ritorno dei volti più popolari della televisione italiana.

Palinsesti Rai, il debutto di Italiana e RaiPlay Scuola e Learning

Sul digitale terrestre debutta "Italiana", canale dedicato al racconto del territorio, delle culture e delle identità produttive del Paese. Sul fronte educational arriva "RaiPlay Scuola e Learning", piattaforma integrata del sapere pensata per studenti, famiglie e insegnanti.

Nuove fiction in arrivo

Profonda la revisione dell’offerta per i più giovani: nasce "V/BE", nuovo brand dedicato alla preadolescenza (10-14 anni) e, in chiave aspirazionale, anche agli 8-10 anni, con contenuti pensati per essere condivisi in famiglia. RaiPlay si conferma asset centrale, con un catalogo “quasi il doppio della BBC” e una forte presenza under 35. La fiction resta pilastro identitario, con grandi ritorni (tra cui "Doc – Nelle tue mani 4") e nuove serie evento come "La Famiglia Panini", "177 giorni – Il rapimento di Farouk" e "Livatino – Il giudice e i suoi assassini".

Arriva "Patù" con Inciocchi

Tra le novità spicca "Patù", programma di prima serata condotto da Roberto Inciocchi e dedicato all'approfondimento dei temi politici, economici e sociali in onda il mercoledì su Rai2 dal 7 ottobre.

Confermati i volti simbolo dell'intrattenimento

Sul fronte dell’informazione, Rossi ha ricordato l’aumento delle ore di inchiesta – da 400 nel 2023 a quasi 700 nel 2025 – e la stabilizzazione di 127 giornalisti precari. Per Rai 1, confermati i volti simbolo dell’intrattenimento popolare: Fiorello, Antonella Clerici, Carlo Conti, Milly Carlucci, Mara Venier.

Spazio anche ai risultati del preserale con Marco Liorni e alla centralità dell’access prime time con Stefano De Martino.

In autunno arriverà "Meravigliosamente" di Sal Da Vinci, due serate evento dopo il successo sanremese. Rai 2 rafforza l’approfondimento con Salvo Sottile alla guida di "Ore 14" e "Ore 14 Sera", e con il ritorno dell’infotainment del mercoledì affidato a Roberto Inciocchi.

Confermati Francesca Fagnani con "Belve" e "Belve Crime", ed Elettra Lamborghini con "Boss in Incognito". Rai 3 consolida la sua vocazione di "coscienza critica" del servizio pubblico, con i titoli di punta "Chi l’ha visto", "Report", "Presa Diretta", e con nuovi programmi come "Le cose che non sai" di Eleonora Daniele, oltre al ritorno di Carlo Lucarelli. Confermata "2 di picche", striscia pomeridiana affidata a Tommaso Cerno su Rai2, al via dal 5 ottobre.

Ci sarà anche il sequel di "Filorosso"con Antonino Monteleone al timone del programma, che già sta conducendo nell’edizione estiva, nella prima serata di Rai3 dal 22 settembre. La domenica pomeriggio su Rai3 alle 14.30 ecco "In Mezz’ora, la newsroom di in mezz’ora" con Monica Maggioni, mentre fra le novità ci sarà anche "Dentro la truffa", condotto in seconda serata su Rai2 da Roberta Bruzzone a partire dal 17 novembre.

Tra gli eventi, confermati "Una notte a…" con Alberto Angela, la celebrazione degli 800 anni dalla morte di San Francesco con Roberto Benigni, la serata contro la violenza sulle donne con Fiorella Mannoia e la settimana "Telethon". Rossi ha infine ricordato l’investimento di oltre 600 milioni di euro nei diritti sportivi dal 2023 e ha annunciato un Sanremo “ancora più internazionale e globale” con la direzione artistica di Stefano De Martino.

Il ringraziamento a Federica Sciarelli: "Confidiamo di continuare a lavorare con lei su altri progetti"

Durante la presentazione dei palinsesti, poi, l'amministratore delegato Rossi ha dedicato un ringraziamento speciale a Federica Sciarelli che dopo 22 anni, ha lasciato la conduzione di "Chi l'ha visto?".

"È doveroso per me ringraziare e rendere il dovuto omaggio a Federica Sciarelli, dopo 18 anni di TG3 e 22 anni alla conduzione di Chi l'ha Visto, programma a cui si è dedicata con passione, maestria e dedizione", ha dichiarato dal palco di Ancona. "Ovviamente", ha detto ancora l'ad tra l'applauso del pubblico in sala.