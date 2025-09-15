Portano fuori il cane, aggrediti da un immigrato irregolare: choc a Ferrara

Due persone comuni che mentre stanno portando fuori il cane vengono aggrediti da un immigrato irregolare che era intento ad urinare davanti al cancello di casa. Ennesimo episodio di violenza ingiustificata e illegalità raccontato dai protagonisti a Fuori dal Coro, il talk show di approfondimento condotto da Mario Giordano ogni domenica sera su Rete 4. Il teatro del terribile episodio questa volta è Ferrara. I dettagli della vicenda sono stati spiegati e raccontati alla perfezione da Mariangela e Gianluca, le due vittime dell’aggressione.

Gianluca e Mariangela stavano portando a spasso il cane a #Ferrara e sono stati aggrediti da un immigrato irregolare.#Fuoridalcoro pic.twitter.com/aiMTmqq1SE — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) September 14, 2025

A cominciare il racconto è proprio Mariangela, che, ancora scossa, dice: “Sono stati attimi di grandissima paura, perché questo energumeno si è introdotto nella nostra abitazione, si è avventato su di me, mi ha preso per i capelli e sbattuto contro la macchina e poi sono caduta a terra. Per fortuna è intervenuto subito mio marito e mi ha difesa però purtroppo è stato malmenato anche lui. Io potevo solo urlare, in quel momento ho urlato, i vicini si sono affacciati, alcuni sono usciti e solo così l'energumeno si è dato alla fuga”. Nell’aggredire la donna, l’immigrato avrebbe riferito: “Qui comando io, dovete andar via sennò vi ammazzo tutti, anche il cane”.

“Io penso che l'accoglienza indistinta e generalizzata non sia la via giusta da perseguire.