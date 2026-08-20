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TV

Rumors su un ritorno di Mentana a Mediaset

Il contratto con La7 scade a dicembre. Il suo no comment : “Parlare di questo? No grazie”

Matteo Sacchi
Caos La7, Mentana aggira lo sciopero
Enrico Mentana, direttore del Tg di La 7
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Il mercato dell’informazione televisiva non va in vacanza, soprattutto quando si tratta di player che possono cambiare il gioco. Enrico Mentana e Francesca Fagn ani pare stiano trascorrendo qualche giorno di vacanza a Cortina d’Ampezzo, con i loro due cavalier king (leggasi cani da compagnia di ascendenza seicentesca) Nina e Blu. Con bagno di pubblico per Mentana che ha partecipato anche al festival «Una montagna di libri». Ma nel frattempo il mercato pare continuare a muoversi, anche se sotto traccia. Il direttore del tg di La7 a dicembre vedrà scadere il proprio contratto con il canale di Urbano Cairo.

Cairo ha spiegato, chiaro e tondo, che non è un rinnovo scontato, dopo «frizioni» sulla linea editoriale. Nello specifico Mentana durante il Festival di Dogliani, il 1° giugno scorso aveva detto senza troppi giri di parole: «La 7 è la nuova Rai3, è la tele anti Meloni. Un elettore del centrodestra non può guardare i programmi della Rete sentendosi a casa». Dopo di che, ad inizio mese di agosto, le distanze sono tornate ad accorciarsi, perché Mentana e Mentana e Cairo lo sa. Cairo: «Ci sono tanti mesi davanti, abbiamo tutto il tempo per confrontarci e trovare un accordo».Ma intanto le voci sul passaggio a Mediaset continuano a rincorrersi nel vuoto estivo. Per carità, rumors. Ma Pier Silvio Berlusconi aveva aperto più di uno spiraglio già a luglio alla presentazione dei palinsesti: «Mentana ha la mia stima professionale e il mio affetto per pezzi di una vita insieme e la mia gratitudine per il Tg5 che è un pezzo portante di Mediaset». E ancora il chairman e group ceo di Mfe-Mediaforeurope (si legge Mediaset), nel corso della serata con la stampa, rispondendo auna domanda su Mentana: «Ha sempre le portea perte, se c’è progetto che coincide con quello che possiamo fare e che lui vuole fare...». E sullo sfondo resta anche l’editore greco Thodoris Kyriakou (guida di Antenna Group). Ha avviato progetti per una nuova rete all-news in Italia. Circolano a giorni alterni voci su un forte interesse per Mentana, per un potenziale sbarco su un canale come il Nove e la creazione di un nuovo polo d’informazione. Del resto questo Mentana l’ha già fatto una volta nel 1992 quando nessuno avrebbe creduto al successo del Tg5...

A meno di sorprese ce lo diranno i prossimi mesi come andrà afinire. Al momento sul tema Mentana rimbalza con gentilezza qualsivoglia domanda: «Parlare di questo? No grazie». E ovviamente anche da Mediaset non trapela niente.

Ma in ballo potrebbero esserci dei movimenti anche per l’altro polo della coppia: Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve che continua a fare ascolti importanti per Raidue, sia nella edizione «the original» che con la versione «crime».

Anche per lei si parla di Mediaset ma non solo. Il suo nome è stato fatto anche per Chi l’ha visto? e per la trasmissione d’inchiesta Rai più discussa del momento: Report. Ma ovviamente, ora come ora, tutto quello che si muove attorno a Report è al calor bianco... Ei nomi si fanno anche per bruciarli. O per rilanciare nel posto in cui si sta.

Enrico MentanaMediaset

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