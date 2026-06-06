Sanremo 2027, Stefano De Martino rompe il silenzio: ecco quando andrà in scena il Festival

La macchina del Festival di Sanremo 2027 è ufficialmente partita. A dare il via al conto alla rovescia è stato il nuovo direttore artistico , Stefano De Martino, che ha scelto i social per comunicare le date della prossima edizione della kermesse più amata dagli italiani. Con un breve video pubblicato su Instagram, il conduttore ha svelato che il Festival si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027, segnando così l'inizio concreto del suo lavoro alla guida della manifestazione.

L'annuncio social

La comunicazione è arrivata attraverso un filmato molto semplice. De Martino mostra alcuni fogli sui quali sono riportate le date della manifestazione, mentre in sottofondo risuonano le note di "Vita spericolata" di Vasco Rossi. Una scelta che non è passata inosservata ai fan. Il brano del rocker di Zocca accompagna infatti il video proprio nei giorni in cui si parla molto del grande evento celebrativo organizzato per festeggiare i suoi 50 anni di carriera . Un dettaglio che ha inevitabilmente acceso la fantasia degli appassionati, già pronti a immaginare una possibile partecipazione di Vasco sul palco dell'Ariston. Al momento, naturalmente, si tratta soltanto di suggestioni. Ma il riferimento musicale ha già contribuito a rendere l'annuncio particolarmente commentato sui social.

Una collocazione diversa rispetto alla tradizione

La scelta del calendario rappresenta una delle prime decisioni significative della nuova gestione. Tradizionalmente il Festival viene collocato nei primi giorni di febbraio, ma De Martino e la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai hanno preferito spostare l'appuntamento alla terza settimana del mese. Una decisione che rompe con una consuetudine consolidata e che allunga leggermente l'attesa per il pubblico. L'ultima eccezione era stata quella dell'edizione 2026 guidata da Carlo Conti, slittata alla fine di febbraio per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. In molti si aspettavano un ritorno immediato al calendario tradizionale, ma il nuovo direttore artistico ha scelto una strada diversa.

Parte ufficialmente l'era De Martino

L'annuncio delle date segna anche l'inizio formale della gestione di Stefano De Martino, chiamato a raccogliere un'eredità importante. Dopo il passaggio di testimone avvenuto al termine dell'ultima edizione del Festival, il conduttore napoletano è ora impegnato nella costruzione della manifestazione insieme alla struttura Rai che segue l'intrattenimento di prima serata. Secondo quanto comunicato dall'azienda, sono già iniziate le attività organizzative necessarie per mettere in moto la complessa macchina del Festival che ogni anno porta alla realizzazione dell'evento televisivo più seguito del Paese.

Le indiscrezioni

Sebbene manchino ancora molti mesi all'inizio della manifestazione, attorno a Sanremo 2027 circolano già le prime indiscrezioni. Tra le ipotesi emerse nelle ultime settimane c'è quella di una possibile riorganizzazione delle serate. In particolare si parla dello spostamento della tradizionale serata delle cover al giovedì, anticipandola rispetto alla consuetudine che la vede protagonista il venerdì. Si tratta di uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico e spesso tra i più performanti dal punto di vista degli ascolti televisivi e della presenza sui social. Un'altra idea che sarebbe allo studio riguarda una possibile serata dedicata all'Eurovision Song Contest, che potrebbe assumere un ruolo importante nella selezione del rappresentante italiano alla competizione europea.

I nomi che fanno già sognare il pubblico

Come accade ogni anno, non mancano le speculazioni sugli ospiti e sui possibili volti che accompagneranno il direttore artistico sul palco del Teatro Ariston. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane figurano quelli di Maria De Filippi e della comica e imitatrice Brenda Lodigiani, ma al momento non esistono conferme ufficiali. È ancora troppo presto per conoscere il cast della manifestazione, ma l'interesse attorno al progetto è già altissimo.

Il Festival è già iniziato

Anche se mancano più di otto mesi all'apertura del sipario, l'impressione è che il percorso verso Sanremo 2027 sia già cominciato. La semplice comunicazione delle date è bastata a riaccendere il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori, confermando ancora una volta come il Festival rappresenti un fenomeno che va ben oltre le cinque serate di gara.

Per Stefano De Martino si apre ora lapiù importante della sua carriera televisiva; guidare una manifestazione simbolo dellaitaliana, cercando di coniugare tradizione e innovazione senza tradire le aspettative di milioni di spettatori.



