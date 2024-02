"Sei un delinquente", "Ti è chiaro?". Scontro Porro-Cruciani su Ferragni e Fedez

Puntata frizzante, quella di Quarta Repubblica andata in onda ieri sera su Retequattro. Sul tavolo numerosi temi. Le elezioni regionali in Sardegna, ovviamente, che fino a notte fonda sono state in bilico tra Alessandra Todde, poi risultata vincitrice, e Paolo Truzzu. Ma anche l’indagine ai danni del generale Vannacci per “istigazione all’odio razziale”, l’intervista al ministro Giuseppe Valditara e il dibattito sugli scontri tra polizia e studenti a Pisa e Firenze. Il menu sarebbe completo. Eppure a catalizzare l’attenzione degli italiani è ancora il caso Fedez e Chiara Ferragni, la coppia scoppiata e sull’orlo di una crisi di nervi dopo il caso Balocco (e non solo). Se ne è parlato in studio anche e soprattutto durante il “tavolo per due” tra Giuseppe Cruciani e il conduttore Nicola Porro. E dove sono anche volate parole di dissenso tra i due.

Tutto parte dalla notizia, di alcuni giorni fa, secondo cui il Codacons sarebbe pronto a chiedere alle autorità il sequestro della puntata di Che tempo che fa qualora Fabio Fazio decidesse davvero di intervistare Chiara Ferragni “senza contraddittorio”. Il punto, per Porro, è chiaro: “Non è normale un Paese in cui esiste un Codacons che vuole preventivamente sequestrare una trasmissione televisiva”. Ma Cruciani si mostra critico non tanto contro l’associazione di consumatori, quanto contro il conduttore di Quarta Repubblica: “Io vorrei che tu stracciassi tutta la trasmissione che hai fatto sui Ferragnez - dice - A me della separazione tra loro due non me ne frega nulla. Lo rivendico: sono affari loro”.

Vero, per carità. Però se tutta Italia ne parla, se l’intervista rilasciata da Ferragni al Corriere della Sera è stata letta da milioni di persone, beh: allora forse l’attenzione pubblica sull’argomento è alta. “Sono o non sono le due persone più influenti d’Italia?”, domanda Porro. “Ti è chiaro o non ti è chiaro? Purtroppo è così, e tu sei un delinquente perché non riesci ad ammettere che Ferragni è l’opinionista più importante d’Italia”. Cruciani non cede. E allora Porro insiste: “Secondo te le case di moda le davano migliaia di euro a post perché è simpatica?”. La stilettata finale però se la tiene Cruciani: “Stai cercando di giustificare tutti quei minuti di trasmissione sui Ferragnez…”.