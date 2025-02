"Siete feccia". La sorella della presunta amante di Fedez insulta Striscia

Ascolta ora 00:00 00:00

Striscia la notizia ha deciso di seguire il caso sollevato da Fabrizio Corona su Fedez, Chiara Ferragni e Angelica Montini e così con il suo inviato Valerio Staffelli ha cercato di consegnare a quest'ultima un tapiro d'oro. Non ci sono politici e personaggi di spettacolo e cultura che negli anni non abbiano ricevuto il riconoscimento, ormai diventato un ambito premio. Ma la stilista è scappata alla vista di Staffelli, forse per non mischiarsi lei che è parte di quel "circolino" milanese che aborra tutto ciò che è pop e non esclusivo.

Durante il tentativo di consegna della statuetta d'oro, Montini scappa e si rifugia in un locale, dove Staffelli la rincorre, finché lei si rifugia in un bagno. Un tentativo disperato di sottrarsi alle telecamere che però non impietosisce l'inviato del tg satirico di Canale5 che, ben sapendo che non era per i bisogni fisiologici che Montini è scappata in un bagno, ha iniziato a porle le domande attraverso la porta. " Angelica, ma la canzone Fedez non l'aveva data alla Ferragni, ma a lei ", incalza Staffelli, con probabile riferimento a "Sapore", che per mesi tutti hanno ipotizzato fosse per la moglie ma che, alla luce delle recenti rivelazioni, potrebbe essere per l'altra donna della sua vita. Il silenzio dall'altra parte non fa desistere Staffelli, che cerca di provocare almeno una reazione, se non una risposta, da parte della stilista.

" Bella Stronza, Federico e Masini la dedicheranno a lei, noi pensavamo alla Ferragni e invece ", prosegue Staffelli parlando del duetto che i due porteranno all'imminente festival di Sanremo. " Però scegliere Corona come consulente matrimoniale, sora Angelica, sarà attapirata ", incalza l'inviato, che però a quel punto viene raggiunto dalla sorella di Angelica, che ha evidentemente un approccio meno diplomatico della sorella. " Ma vaffanculo veramente ", sbotta la ragazza, alla quale l'inviato cerca di spiegare che quello che sta facendo lui si chiama "giornalismo" e che " è legittimo fare delle domande ". Quindi Staffelli prosegue e chiede anche di Tortino, alias Romy Bindi, ex fidanzato di Montini pare tradito da lei per Fedez.

Ma la sorella della stilista si inalbera ancora di più: " Siete la feccia della società ".

Non vi aspettavate che avrebbe raccontato tutto a tutti? A meno che non fosse in combutta

Staffelli non si fa intimorire e prima di andar via con il tapiro, non consegnato, tenta un'ultima domanda: "". Montini riesce a uscire di soppiatto dal bagno, sale su un taxi e torna a casa senza rispondere a nemmeno una domanda di quelle poste da Striscia la Notizia.