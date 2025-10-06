"Te la spacco". Rom abusiva minaccia la troupe di Fuori dal Coro

Occupa da circa 1 anno e mezzo con la sua famiglia rom un appartamento all'interno di una palazzina popolare e minaccia di spaccare la telecamera della troupe di Mediaset. Non è il primo paradosso e, molto probabilmente, non sarà l’ultimo. La trasmissione Fuori dal Coro, il talk show di approfondimento politico e non solo, ormai è da qualche anno che sta conducendo una battaglia tanto difficile quanto nobile: combattere senza sé e senza ma le occupazioni abusive in Italia. Le case che il conduttore Mario Giordano è riuscito a liberare sono tante quante le offese che i suoi inviati, purtroppo, sono costretti a sentire. Minacce, insulti sul piano personale e molto altro ancora.

Questa volta, durante l’ultima puntata della trasmissione che va in onda ogni domenica sera su Rete 4 in prima serata, il servizio dell’inviato Francesco De Luca è piu raccapricciante del solito. La protagonista dello scontro con il giornalista è una signora che, da circa 1 anno e mezzo, con la sua famiglia rom occupa un appartamento all'interno di una palazzina popolare. Incalzata dalle domande di Fuori dal Coro, la donna minaccia il cameraman di spaccargli la telecamera con cui riprende. “Ma vai via con quella cosa che te la spacco!”, esordisce senza tanti giri di parole. “Io non parlo con te, parlo al telefono, vai via te”, continua.

Da qui la replica dell’inviato che le ricorda che, in realtà, “è lei che dovrebbe andare via da qua”. L’occupante, però, stando alla ricostruzione della trasmissione, non solo non vuole parlare con il giornalista ma non vuole nemmeno andare via dalla casa.

Intanto, a raccontare le difficoltà del palazzo, ci pensano gli inquilini che non vogliono farsi vedere ma attaccano: “È la seconda volta che sfondano, la stessa famiglia”. Insomma, secondo quanto riportato dal servizio di Fuori dal Coro, non sarebbe la prima volta che la stessa famiglia rom occupa una casa.