Temptation Island: cosa aspettarsi dalla seconda puntata

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la seconda imperdibile puntata di Temptation Island. Questa sera, 17 settembre, a partire dalle ore 21.20, su Canale 5 andrà in onda il secondo appuntamento del viaggio nei sentimenti targato Fascino. Dopo la partenza scoppiettante della scorsa puntata, dove non sono mancati i colpi di scena, il docu-reality è pronto a tenerci compagnia. Sono sette le coppie che ­– non sposate e senza figli in comune – sono approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Alla conduzione, tornerà Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate.

Le anticipazioni della puntata

Come ormai è noto, sono in sette le coppie che vivranno separate nel resort Is Morous Relais in Sardegna per ben 21 giorni. Riflettori puntati sulla coppia di Titty e Antonio, sin dai primi giorni, infatti, Titty ha sofferto tantissimo vedendo l’atteggiamento del fidanzato che non ha esitato nell’avvicinarsi alle single e nello sfogarsi con loro. In particolare, ha rivelato di aver chiesto la mano della fidanzata a Parigi, non per volontà, ma quasi per costrizione. “Mi stressava, già prima di partire me lo chiedeva”, ha detto chiacchierando con una tentatrice. Poi ha aggiunto: “Eravamo sotto la torre Eiffel, vedeva tutti che facevano la proposta e diceva: 'Perché non me la fai?'. Ti porta all'esasperazione e in un certo senso gliel'ho fatto. Non avevo programmato niente, l'anello gliel'ho comprato in una bancarella mentre era girata. Non ero sicuro di volergliela fare. Anche sul matrimonio... in cuor mio non mi voglio sposare”. Come se non bastasse, Antonio si è anche tatuato il viso della fidanzata sul polpaccio ma - a detta sua - anche questo sarebbe stato un gesto non volontario, ma soltanto per “compiacere” la ragazza.

Dinanzi a queste affermazioni, Titty non ha resistito e ha chiesto un immediato falò di confronto. Antonio avrà accettato? E ancora, stando alle parole del conduttore Filippo Bisciglia al termine della puntata, anche per un’altra coppia si arriverà ad un “punto di non ritorno”. Di chi si tratta? Al momento, i primi candidati sembrerebbero Anna e Alfred, considerando il grande di interesse di quest’ultimo alla single Sofia, ma per scoprirlo bisognerà attendere la puntata di questa sera. Chissà, invece, cosa sarà accaduto a Diandra che al falò con Filippo Bisciglia, ha affermato di aspettarsi ben dieci video per lei da parte del fidanzato Valerio.

Le coppie di Temptation Island

Sette le coppie protagoniste che ci terranno compagnia. Diandra e Valerio che, dopo sette anni, devono prendere una decisione importante sul loro futuro: rimanere nella capitale (come vorrebbe lei) oppure trasferirsi a Brindisi (come vorrebbe lui). Titty che non si fida di Antonio, ma ad aprile lui ha chiesto di sposarla. Mirco e Giulia, invece, sembrano litigare costantemente. Sarà ancora amore? E ancora, Anna ha scoperto un tradimento del fidanzato Alfred che è consapevole delle criticità del loro rapporto.

Anchestanno attraversando alcune difficoltà; in particolare, il fidanzato sente di “camminare a due velocità di sentimento differenti” rispetto a. Infine, ci sono: lei è stanca di non potere vivere la sua vita liberamente, lui, dal canto suo, non si fida.