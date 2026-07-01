Chi sono i nuovi vescovi lefebvriani

Lo svizzero Pascal Schreiber, l'americano Michael Goldade e i francesi Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier. Sono loro i quattro nuovi vescovi consacrati illecitamente ad Econe nel quartier generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X. Hanno ricevuto l’imposizione delle mani da parte del loro consacratore, monsignor Alfonso de Galarreta e del co-consacratore Bernard Fellay. Ma chi sono i quattro nuovi vescovi?

L’ex superiore del distretto svizzero

Pascal Schreiber, 53enne nato a Brugg nel cantone Argovia, iniziò gli studi in seminario in Baviera e passò poi ad Econe. È stato monsignor Fellay ad ordinarlo sacerdote nel 1998. Successivamente è stato superiore del distretto di Svizzera fino al 2020 e poi rettore del seminario bavarese di Zaitzkofen in Germania che conta più di 50 studenti teologi.

Il vescovo americano

Michael Goldade è l’unico non europeo tra i consacrati. Originario del Kansas, il vescovo ordinato illecitamente ha nove fratelli tra cui tre suore che appartengono alla Fraternità. Dal 2023 è rettore del seminario intitolato a san Tommaso d’Aquino, in Virginia, che ospita circa 100 seminaristi.

Il superiore del distretto del Benelux

Michel Poinsinet de Sivry ha 42 anni ed è francese. Ha studiato anche lui ad Econe dopo un periodo a Flavigny e tra i suoi primi incarichi di responsabilità nella Fraternità ha avuto quello della direzione della scuola elementare Saint-Louis di Parigi. Nel 2022 è stato nominato superiore del distretto del Benelux ed ancora oggi ricopre questo ruolo.

Il più giovane

Nato nel 1990, Marc Hanappier è il vescovo più giovane.

Nato in Francia in una famiglia numerosa, anche lui come Poinsinet de Sivry ha studiato nei. Dopo un periodo in Scozia, è diventato professore al seminario di Dillwyn, in Virginia.