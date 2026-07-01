Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Vaticano |I ritratti

Chi sono i nuovi vescovi lefebvriani

I quattro ordinati illecitamente vengono da Svizzera, Francia e Stati Uniti

Chi sono i nuovi vescovi lefebvriani
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Lo svizzero Pascal Schreiber, l'americano Michael Goldade e i francesi Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier. Sono loro i quattro nuovi vescovi consacrati illecitamente ad Econe nel quartier generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X. Hanno ricevuto l’imposizione delle mani da parte del loro consacratore, monsignor Alfonso de Galarreta e del co-consacratore Bernard Fellay. Ma chi sono i quattro nuovi vescovi?

L’ex superiore del distretto svizzero

Pascal Schreiber, 53enne nato a Brugg nel cantone Argovia, iniziò gli studi in seminario in Baviera e passò poi ad Econe. È stato monsignor Fellay ad ordinarlo sacerdote nel 1998. Successivamente è stato superiore del distretto di Svizzera fino al 2020 e poi rettore del seminario bavarese di Zaitzkofen in Germania che conta più di 50 studenti teologi.

Il vescovo americano

Michael Goldade è l’unico non europeo tra i consacrati. Originario del Kansas, il vescovo ordinato illecitamente ha nove fratelli tra cui tre suore che appartengono alla Fraternità. Dal 2023 è rettore del seminario intitolato a san Tommaso d’Aquino, in Virginia, che ospita circa 100 seminaristi.

Il superiore del distretto del Benelux

Michel Poinsinet de Sivry ha 42 anni ed è francese. Ha studiato anche lui ad Econe dopo un periodo a Flavigny e tra i suoi primi incarichi di responsabilità nella Fraternità ha avuto quello della direzione della scuola elementare Saint-Louis di Parigi. Nel 2022 è stato nominato superiore del distretto del Benelux ed ancora oggi ricopre questo ruolo.

Il più giovane

Nato nel 1990, Marc Hanappier è il vescovo più giovane.

Nato in Francia in una famiglia numerosa, anche lui come Poinsinet de Sivry ha studiato nei seminari di Flavigny ed Econe. Dopo un periodo in Scozia, è diventato professore al seminario di Dillwyn, in Virginia.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica