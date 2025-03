Nuovo bollettino per il Papa: "Condizioni stabili, nessuna conseguenza dopo il broncospasmo"

Ascolta ora 00:00 00:00

"Le condizioni cliniche del Papa si sono mantenute stabili anche nella giornata odierna": è questo il bollettino medico serale reso noto dalla sala stampa Vaticana. " Il Papa non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi; è apiretico. In considerazione della complessità del quadro clinico, la prognosi rimane riservata" .

I ringraziamenti social del Papa

Dopo una settimana, il pontefice torna a twittare su X ringraziando quanti pregano per lui in questo periodo così difficile. "V orrei ringraziarvi per le preghiere, che si elevano al Signore dal cuore di tanti fedeli da molte parti del mondo: sento tutto il vostro affetto e la vostra vicinanza e, in questo momento particolare, mi sento come 'portatò e sostenuto da tutto il Popolo di Dio ". Nel post online, Bergoglio spiega che nel Vangelo odierno Gesù chiede di allenare gli occhi a osservare bene il mondo e giudicare con carità il prossimo. " Solo con questo sguardo di cura, non di condanna, la correzione fraterna può essere una virtù ", scrive in una altro post ricordando il testo scritto per l'Angelus.

Anch’io prego per voi. E prego soprattutto per la pace. Da qui la guerra appare ancora più assurda. Preghiamo per la martoriata Ucraina, per Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan, Kivu

", si legge in un terzo post su X.