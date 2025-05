A Milano un aperitivo lungo tre giorni

Ascolta ora 00:00 00:00

Se esiste qualcosa di più milanese del Duomo o della nebbia d’autunno, è l’aperitivo. Un rito che la città ha esportato nel mondo e che, dal 9 all’11 maggio, torna protagonista nel Tortona Savona District con la terza edizione dell’Aperitivo Festival, evento ideato da Federico Gordini e organizzato dal MWW Group, già responsabile della Milano Wine Week. “Aperitivo Festival – spiega Gordini – non è solo un evento, è un hub esperienziale che valorizza la ricchezza del nostro patrimonio enogastronomico, traducendola in un momento pop e di cultura dell’abbinamento. Un momento di convivialità e piacere che racconta l’arte italiana del bien vivre. Aperitivo Festival nasce con questo spirito: creare un luogo di incontro dove tradizione e futuro si fondono, dove brand, professionisti e consumatori possano vivere un’esperienza che valorizzi l’eccellenza dell’abbinamento food&beverage come un patrimonio da preservare e far evolvere”.

Il cuore pulsante dell’evento sarà il Nhow Hotel in via Tortona 35. Si parte venerdì 9 maggio con la conferenza stampa inaugurale, seguita da un talk guidato dallo stesso Gordini. Dalle 17 prende vita l’“aperitivo experience”: un percorso degustativo tra proposte gastronomiche e drink, curato da 31 partner e accompagnato da dj set, tra spazi interni ed esterni. Sabato 10, alle 10.30, debutta l’Aperitivo Academy: un format inedito dedicato agli operatori del settore, con workshop formativi e momenti di intrattenimento. Dalle 17 apertura al pubblico e alle 17.30 spazio a “Aperitivo Around the World”, con la performance dei 27 bartender internazionali selezionati in collaborazione con ICE-Agenzia. Lo show sarà replicato domenica 11, sempre accompagnato da degustazioni, musica e masterclass.

Grande novità del 2025 è “Aperitivo Made in Lombardia”, progetto promosso da MWW Group con Ascovilo (Associazione dei Consorzi Vinicoli Lombardi) e Grana Padano DOP. L’obiettivo? Celebrare il territorio che più di ogni altro ha fatto dell’aperitivo una filosofia di vita.

Nel cuore del Festival sarà allestito uno spazio dedicato ai vini DOC e DOCG dei 13 consorzi vinicoli lombardi, abbinati a tre stagionature di Grana Padano DOP: 12, 18 e 27 mesi. L’iniziativa proseguirà dal 15 maggio al 30 giugno con degustazioni diffuse in dieci locali milanesi e due masterclass esclusive per i 27 top bartender stranieri. Gran finale il 26 maggio con il World Aperitivo Day: un rooftop milanese farà da sfondo a un aperitivo panoramico con finger food a base di Grana Padano e calici selezionati.

L’edizione 2025 riflette anche le nuove tendenze del bere responsabile, con ampio spazio a proposte no e low alcol, sempre più richieste soprattutto tra i giovani. A tenere il ritmo per tre giorni sarà la musica, colonna sonora costante tra un assaggio e l’altro. Sponsor principale anche quest’anno è Carrefour, che presenta “Casa Carrefour con la Terrazza Terre d’Italia”: uno spazio dedicato ai prodotti d’eccellenza del marchio. Dal 12 maggio al via anche un mese di iniziative nei punti vendita Carrefour di tutta Italia, tra degustazioni e promozioni.

La Milano dell’aperitivo torna a farsi sentire, shakerando tradizione e innovazione in un solo

grande brindisi.