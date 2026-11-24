Una preghiera contro Satana recitata in latino, le invocazioni e, durante la celebrazione, alcune urla provenienti apparentemente dall’interno della chiesa. È quanto si vede e si sente nella registrazione della Messa celebrata il 17 novembre nel santuario di San Pio da Pietrelcina, a San Giovanni Rotondo. Al termine della funzione, il cardinale albanese Ernest Simoni, 98 anni, ha pronunciato l’Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, la preghiera contro Satana e gli angeli ribelli pubblicata per disposizione di Papa Leone XIII. La celebrazione, trasmessa da Padre Pio TV, è stata raccontata da EWTN, che ha richiamato l’attenzione proprio sui rumori registrati durante la recita. Nell’audio della trasmissione si sentono effettivamente grida e altri suoni di sottofondo. Non sarebbe tuttavia possibile stabilire, sulla base delle sole immagini e dell’audio, chi abbia gridato e per quale motivo. Non risulterebbe neppure accertato un collegamento tra quei rumori e la preghiera pronunciata dal cardinale.

Momenti di tensione durante la preghiera

Prima di iniziare la recita, Simoni ha invitato i presenti a pregare per la pace nel mondo, per il Papa e per le autorità. Ha quindi spiegato il significato della supplica, presentandola come uno strumento spirituale contro le forze del male. “È la preghiera più potente per la pace e per eliminare tutte le forze sataniche”, ha affermato il porporato. Nel suo intervento ha richiamato anche la necessità di proteggere l’umanità dalle malattie, dalle calamità e dalle guerre, ricordando l’importanza di San Michele Arcangelo nella lotta spirituale. È soprattutto durante la pronuncia del testo latino che, nella registrazione, si sentirebbero alcune grida e rumori che hanno attirato l’attenzione di chi seguiva la diretta. Alcune ricostruzioni parlano anche di persone che si sarebbero contorte durante la preghiera, ma non risultano conferme di questi racconti. Non è quindi possibile stabilire se si sia trattato di malori, reazioni emotive o di altri episodi.

Le disposizioni di Ratzinger

La preghiera pronunciata da Simoni non è la breve invocazione a San Michele Arcangelo che veniva recitata al termine di alcune Messe. Si tratta dell’Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, una formula molto più articolata, pubblicata per disposizione di Papa Leone XIII e rivolta contro Satana e gli angeli caduti. Tra le prime invocazioni compare un passaggio del Salmo 67 (68): “Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici; fuggano davanti a lui quelli che lo odiano”. Il testo è stato anche oggetto di un preciso richiamo da parte della Congregazione per la dottrina della fede. Il 29 settembre 1985, l’allora prefetto Joseph Ratzinger inviò ai vescovi una lettera per ricordare le norme che regolano gli esorcismi. Nel documento si precisava che i fedeli non potevano utilizzare la formula contro Satana e gli angeli ribelli pubblicata per disposizione di Leone XIII, né tanto meno recitare il testo integrale. La lettera ricordava inoltre che gli esorcismi sulle persone ritenute possedute potevano essere compiuti legittimamente soltanto da sacerdoti muniti di un’autorizzazione speciale ed espressa del vescovo del luogo. Quella di San Giovanni Rotondo non sarebbe stata la prima occasione in cui Simoni ha recitato pubblicamente questa preghiera. Il 25 ottobre 2025 l’aveva pronunciata anche nella Basilica di San Pietro, al termine di una Messa presieduta dal cardinale Raymond Burke durante il pellegrinaggio internazionale Ad Petri Sedem.

Chi è Ernest Simoni, il cardinale sopravvissuto alle persecuzioni in Albania

Nato a Troshani, in Albania, il 18 ottobre 1928, Ernest Simoni è una figura conosciuta nella Chiesa cattolica per la testimonianza della persecuzione religiosa subita durante il regime comunista di Enver Hoxha. Ordinato sacerdote il 7 aprile 1956, venne arrestato la notte di Natale del 1963, mentre celebrava la Messa a Barbullush. Considerato un nemico del popolo, fu condannato a morte, ma la pena venne successivamente commutata in 25 anni di lavori forzati. Secondo la biografia pubblicata dalla Santa Sede, trascorse 18 anni in carcere, dodici dei quali nelle miniere, e venne definitivamente liberato il 5 settembre 1990. Anche durante la detenzione continuò clandestinamente il proprio ministero sacerdotale, celebrando la Messa e confessando gli altri prigionieri. La sua vicenda raggiunse una notorietà internazionale il 21 settembre 2014, quando, durante il viaggio di Papa Francesco in Albania, raccontò le violenze e le persecuzioni subite nella cattedrale di Tirana. Il Pontefice rimase profondamente commosso dalla sua testimonianza e, nel concistoro del 19 novembre 2016, lo nominò cardinale. Una storia personale segnata dalla persecuzione religiosa che ha reso Simoni uno dei testimoni più conosciuti della Chiesa albanese.