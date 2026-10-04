L’Italia celebra San Francesco: Mattarella e Zuppi alla Basilica Superiore

Si celebra oggi l’ottavo centenario dalla morte di San Francesco (1226), Patrono d’Italia. Un anniversario che unisce fede, storia e identità nazionale. Ad Assisi, luogo di nascita del santo, la splendida cornice della Basilica Superiore di San Francesco ospita l’importante e sentita ricorrenza.

A guidare l’omaggio della Nazione sono presenti le massime autorità civili ed ecclesiali, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Cei, il Cardinale Matteo Zuppi. La messa è cominciata alle 9.45 di stamani, domenica 4 ottobre, ma i festeggiamenti sono iniziati ieri, giorno della morte del santo, con il rintocco delle campane allo scoccare della mezzanotte. Un avvio solenne per una ricorrenza che vede il ritorno della festività a livello nazionale.

In rappresentanza dell’intero Paese, l’Umbria ha offerto l’olio votivo, alimentando la lampada custodita sulla tomba del santo, accesa dal primo cittadino di Assisi, Valter Stoppini. Un gesto compiuto a nome di tutti i Comuni italiani. L’evento ha richiamato una straordinaria partecipazione popolare già dalle ore notturne.

Oltre tremila persone hanno dato vita al suggestivo “Cammino con San Francesco”, una processione a piedi che da Santa Maria degli Angeli ha raggiunto la Basilica. Intonando canti, partecipando a momenti di catechesi e rievocazioni storiche, i fedeli hanno rivissuto l’antico itinerario del 1226, quando il corpo del santo venne condotto al luogo di sepoltura.

Al suo arrivo ad Assisi, il Capo dello Stato Sergio Mattarella è stato accolto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, dalla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, dal sindaco Valter Stoppini e dal custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni.

Grande l’attesa per l’attesissimo discorso alla Nazione che il Presidente Mattarella pronuncerà dalla Loggia del Sacro Convento.

“Quaranta anni fa lo Spirito di Assisi. Proprio qua con San Giovanni Paolo II che chiamava le religioni a parlare di pace, e oggi ancora, con papa Leone, siamo qua a pregare e chiedere la pace e a essere operatori di pace e costruttori di pace”, ha dichiarato la governatrice Stefania Proietti, come riportato da SkyTg24.