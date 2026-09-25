Papa Leone in Francia. Radici cristiane e Ceuta nel suo discorso: “Risposte per evitare queste emergenze”. La frecciatina contro Trump: “Cnn qui è benvenuta”

Prende il via la visita apostolica di Leone XIV in Francia. Durerà quattro giorni e toccherà quattro città: Parigi, Lourdes e Metz. Il Papa è atterrato all’aeroporto di Orly e sulla pista è stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron e da sua moglie Brigitte. Prima di atterrare, il Papa ha parlato con i giornalisti ed ha lanciato una frecciata al presidente Usa Donald Trump dicendosi felice sul volo della presenza del corrispondente della Cnn che invece è stata bandita dalla Casa Bianca.

Gli appuntamenti

Proprio il Palazzo dell’Eliseo sarà la prima tappa del viaggio papale con lo scambio di doni con il presidente della Repubblica francese. Leone XIV ha tenuto il suo primo discorso pubblico nella Salle des fêtes davanti alle autorità, al corpo diplomatico e ai rappresentanti della società civile prima di trasferirsi in nunziatura per il pranzo privato.

La prima giornata vedrà anche la visita alla sede dell’Unesco dove parlerà in inglese. Gli altri interventi pubblici, invece, saranno in francese. L’impegno più atteso questo pomeriggio è la messa nella cattedrale di Notre-Dame de Paris per la prima visita di un Papa dopo la ristrutturazione dovuta all’incendio che devastò completamente la chiesa nel 2019.

L’ultimo appuntamento della giornata sarà la veglia con i giovani nello Stade de France per la quale sono stati volatilizzati in un’ora 80mila biglietti.

Le radici cristiane

Nel suo primo discorso davanti alle autorità, il Papa ha ricordato che la Francia è “una terra dalle ricche radici cristiane” ed ha detto ai francesi che “l’anima della vostra patria si è sviluppata attingendo dal cristianesimo un genio spirituale, culturale, intellettuale, artistico e missionario, che oggi risplende in tutto il mondo”. Ripercorrendo la storia del Paese, il Papa ha detto che “la Francia portò allora al mondo vere e proprie conquiste; tra queste, il riconoscimento dei diritti dell’uomo insiti nella natura della persona umana, in particolare la libertà religiosa”. Il Pontefice ha lodato il restauro della cattedrale di Notre-Dame di Parigi, ritenendolo espressione di quel “savoir-faire francese” che “è sinonimo di eccellenza in numerosi ambiti”. Parole chiare anche sulla laicità, tema caro in Francia: “una giusta laicità non consiste quindi nell’escludere la religione dalla sfera pubblica o dall’istruzione, ma nell’impegnarsi affinché lo Stato e le istituzioni religiose dialoghino tra loro e uniscano le loro forze al servizio del bene comune, affinché il mondo abbia la vita”, ha osservato Prevost. Una posizione condivisa, a parole, da Macron che nel suo intervento all’Eliseo ha detto che “quando la Repubblica decise, un po’ più di 120 anni fa, la separazione fra la Chiesa e lo Stato diede forma ad una laicità francese che non è assolutamente la negazione della religione”.

Le parole sul volo

Prima di atterrare il Papa si è fermato a salutare sul volo i giornalisti accreditati che lo seguiranno durante il viaggio. Ricordando il precedente della Spagna, quando un guasto all’aereo non aveva permesso alla stampa di viaggiare con lui sul volo di ritorno, Leone XIV si è voluto scusare personalmente per l’incidente in cui, in ogni caso, non ha alcuna colpa.

In riferimento al viaggio che sta per intraprendere, Prevost ha detto: “siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo”. Poi una stoccata a Donald Trump, rivolgendosi al corrispondente della Cnn ha detto che “qui siete tutti i benvenuti” rispondendo ad una domanda sull’allontanamento dalla Casa Bianca della testata americana. Leone è intervenuto anche sulla crisi migratoria di Ceuta definendola “una vera e propria crisi umanitaria” ed auspicando risposte “per evitare questo tipo di emergenze”.

La vigilia

La vigilia si è caratterizzata per le polemiche per l’assenza annunciata di Macron alle celebrazioni papali. Qualcuno ha collegato la decisione del presidente al presunto rifiuto del Papa di farsi accompagnare da Macron nella Cattedrale di Notre Dame e di partecipare ad una cena d’onore a Versailles.