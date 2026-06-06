Papa Leone XIV in Spagna, al via il viaggio apostolico: inaugurerà la Torre di Gesù Cristo, la più alta della Sagrada Familia

Papa Leone XIV inizia oggi il viaggio apostolico in Spagna, con tappe a Madrid, Barcellona, Gran Canaria e Tenerife. Si tratta della nona visita di un Pontefice nel Paese iberico e cade a 15 anni dall'ultimo viaggio di Benedetto XVI a Madrid per la Giornata Mondiale della Gioventù. Prevost, nel corso dei sette giorni in Spagna, sarà il primo Papa a pronunciare un discorso nel Parlamento iberico, inaugurerà la Torre di Gesù Cristo, la più alta della Sagrada Familia a Barcellona, in concomitanza con il centenario della morte dell'architetto Antoni Gaudì, e incontrerà i migranti al molo di Arguineguín, a Gran Canaria, noto come il "molo della vergogna" e simbolo della crisi migratoria del 2020. La Sala Stampa della Santa Sede ha fatto sapere ieri che il Papa riceverà anche "alcune vittime di abuso da parte di membri del clero in Spagna", un incontro organizzato dalla Chiesa iberica. Il tema degli abusi è molto sentito nel Paese ed è esploso nel 2023, quando il Defensor del Pueblo ha presentato un rapporto sui casi noti e quelli stimati. Il Papa è partito questa mattina alle ore 8 da Roma Fiumicino e atterrerà all'aeroporto di Madrid-Barajas alle ore 10:30. Qui sarà accolto dal premier spagnolo Pedro Sanchez e dai reali Felipe e Letizia presso il Padiglione di Stato del Terminal T4. Alle 11:30 il Pontefice farà il suo ingresso nella Plaza de la Armería del Palazzo Reale di Madrid, scortato dalla Guardia Real. Dopo la cerimonia di benvenuto e l'esecuzione degli inni nazionali di Spagna e dello Stato della Città del Vaticano, incontrerà Felipe, Letizia e le due figlie, la principessa Leonor e l'Infanta Sofia. Successivamente è previsto l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico sempre presso il Palazzo Reale e il Pontefice pronuncerà quello che sarà il suo primo discorso in Spagna. Nel pomeriggio Prevost visiterà il centro Cedia 24 Horas, gestito dalla Caritas diocesana di Madrid, che dà assistenza integrata a persone senza fissa dimora ed emarginate. Il centro si trova nel quartiere operaio di Lucero. E' prevista anche un'esibizione musicale di Niña Pastori. La prima giornata del viaggio del Papa si concluderà con la veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima. Il grande raduno unirà musica, testimonianze e preghiera. L'evento culminerà con l'arrivo di Prevost, l'Adorazione Eucaristica e il suo discorso ai giovani.