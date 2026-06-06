Papa Leone XIV in Spagna, al via il viaggio apostolico: inaugurerà la Torre di Gesù Cristo, la più alta della Sagrada Familia

Papa Leone XIV ha iniziato oggi il suo viaggio apostolico in Spagna, una visita di sette giorni che lo porterà tra Madrid, Barcellona, Gran Canaria e Tenerife. Il Pontefice sarà protagonista di alcuni appuntamenti simbolici, tra cui il primo discorso di un Papa davanti al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Familia nel centenario della morte di Antoni Gaudí e l'incontro con i migranti al molo di Arguineguín, luogo simbolo della crisi migratoria nelle Canarie.In programma anche un faccia a faccia con vittime di abusi commessi da membri del clero, tema particolarmente sensibile nel Paese. Atterrato a Madrid, Leone XIV sarà accolto dalle autorità spagnole e dalla famiglia reale, prima di visitare un centro Caritas per persone senza dimora e partecipare in serata a una veglia di preghiera con i giovani.
Decollato l'aereo del Papa
È decollato dalla pista numero 2 dell'aeroporto di Fiumicino, l'aereo che porterà il Papa e la delegazione a seguito, in Spagna per il quarto viaggio apostolico di Leone XIV. Il Santo Padre è il terzo pontefice a visitare il Paese iberico.
Inizia oggi il viaggio apostolico del Papa, il primo dopo 15 anni
Papa Leone XIV inizia oggi il viaggio apostolico in Spagna, con tappe a Madrid, Barcellona, Gran Canaria e Tenerife. Si tratta della nona visita di un Pontefice nel Paese iberico e cade a 15 anni dall'ultimo viaggio di Benedetto XVI a Madrid per la Giornata Mondiale della Gioventù. Prevost, nel corso dei sette giorni in Spagna, sarà il primo Papa a pronunciare un discorso nel Parlamento iberico, inaugurerà la Torre di Gesù Cristo, la più alta della Sagrada Familia a Barcellona, in concomitanza con il centenario della morte dell'architetto Antoni Gaudì, e incontrerà i migranti al molo di Arguineguín, a Gran Canaria, noto come il "molo della vergogna" e simbolo della crisi migratoria del 2020. La Sala Stampa della Santa Sede ha fatto sapere ieri che il Papa riceverà anche "alcune vittime di abuso da parte di membri del clero in Spagna", un incontro organizzato dalla Chiesa iberica. Il tema degli abusi è molto sentito nel Paese ed è esploso nel 2023, quando il Defensor del Pueblo ha presentato un rapporto sui casi noti e quelli stimati. Il Papa è partito questa mattina alle ore 8 da Roma Fiumicino e atterrerà all'aeroporto di Madrid-Barajas alle ore 10:30. Qui sarà accolto dal premier spagnolo Pedro Sanchez e dai reali Felipe e Letizia presso il Padiglione di Stato del Terminal T4. Alle 11:30 il Pontefice farà il suo ingresso nella Plaza de la Armería del Palazzo Reale di Madrid, scortato dalla Guardia Real. Dopo la cerimonia di benvenuto e l'esecuzione degli inni nazionali di Spagna e dello Stato della Città del Vaticano, incontrerà Felipe, Letizia e le due figlie, la principessa Leonor e l'Infanta Sofia. Successivamente è previsto l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico sempre presso il Palazzo Reale e il Pontefice pronuncerà quello che sarà il suo primo discorso in Spagna. Nel pomeriggio Prevost visiterà il centro Cedia 24 Horas, gestito dalla Caritas diocesana di Madrid, che dà assistenza integrata a persone senza fissa dimora ed emarginate. Il centro si trova nel quartiere operaio di Lucero. E' prevista anche un'esibizione musicale di Niña Pastori. La prima giornata del viaggio del Papa si concluderà con la veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima. Il grande raduno unirà musica, testimonianze e preghiera. L'evento culminerà con l'arrivo di Prevost, l'Adorazione Eucaristica e il suo discorso ai giovani.