Parla Rafael, l’amico di una vita: "Il faccia a faccia con Sánchez? Leone sarà rispettoso ma esigente"

Diventare biografo di un amico ed ex compagno di studi. È quello che è successo a Rafael Lazcano, uno dei massimi studiosi viventi della storia agostiniana. Nei suoi tre libri su Leone XIV (León XIV.

El Papa Agustino, Peregrino Hacia Dios; 365 días con el Papa León XIV; León XIV.El Camino de un Pastor) non riporta solo aneddoti di una longeva amicizia, ma soprattutto offre chiavi di lettura importanti e inedite per comprendere appieno l’attuale pontificato. $ stato lui, originario della provincia di León, a far scoprire la Spagna al suo amico Bob. E ora si prepara a riabbracciarlo da Papa «a casa».



Professore, in questo anno di pontificato le è capitato di pensare: «Ecco, qui riconosco Bob»?

«Sì, senza dubbio. Lo riconosco, innanzitutto, nel suo modo di decidere: ha bisogno di tempo e non per indecisione, ma per rispetto verso la complessità delle cose.

Anche oggi, come Papa, le sue decisioni non cercano un effetto immediato, ma sono orientate alla coerenza nel tempo. E poi lo ritrovo nel linguaggio sobrio che non cerca di sedurre a tutti i costi e si distingue per precisione espressiva. Ciò che dice potrebbe non impressionare al momento, ma è destinato a rimanere».



Che significato dà al viaggio in Spagna che da studente visitò con lei?

«Non è una semplice esibizione. La Spagna è passata da un’identità religiosa per legge a un’identità culturale ereditata, in cui il cattolicesimo non struttura più in modo omogeneo la vita sociale, ma continua a operare come un punto di riferimento simbolico e culturale di grande peso. In questo contesto, Leone XIV viene ad offrire al nostro Paese un’interpretazione del presente da una prospettiva più profonda».



Si è percepita ostilità da parte del governo Sánchez per questa visita?

«Non parlerei di aperta ostilità, ma si nota senz’altro una differenza di approcci e di categorie concettuali. È prevedibile che il rapporto istituzionale si manterrà corretto, ma ciò non toglie l’assenza di una convergenza sostanziale su questioni antropologiche ed etiche fondamentali».



Crede che Leone protesterà con Sánchez delle leggi in contrasto con la dottrina della Chiesa?

«Probabilmente sì, affronterà l’argomento. Ma Leone XIV tende ad evitare il rimprovero puntuale e a orientare il suo intervento verso l’innalzamento del livello del discorso. Porrà l’accento sulla persona, la libertà, la dignità umana o la verità; e, partendo da questo approccio, alcune di quelle leggi potrebbero essere indirettamente messe in discussione per contrasto, senza bisogno di una critica esplicita.

Questo approccio più sereno è anche più difficile da neutralizzare. Sarà rispettoso ma esigente, in linea con una Chiesa che non aspira a imporsi, ma che non rinuncia a proporre chiaramente ciò che riconosce come vero alla luce del Vangelo».