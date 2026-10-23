Salta il viaggio del Papa: non andrà ad Assisi

L’intervento chirurgico per il tumore al polmone cambia parzialmente l’agenda del Papa. Oggi il Vaticano ha informato che i medici hanno sconsigliato il viaggio ad Assisi previsto per il 27 ottobre. Prevost non andrà nella cittadina umbra, già visitata altre due volte dall’inizio del suo pontificato.

Scopo precauzionale

I medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora hanno spiegato che il Pontefice si è sottoposto a radiografia del torace di controllo. L’esito dell’esame ha confermato “l’ottimo andamento del decorso post-operatorio. Quindi, nessuna paura. A sconsigliare la realizzazione del viaggio in elicottero è la vicinanza temporale con l’intervento subito per asportare il tumore al polmone. I medici hanno precisato di sconsigliare la partenza a “scopo precauzionale”.

La ripresa

Un’altra nota della Santa Sede ha chiarito che Leone XIV non andrà per favorire la ripresa post-operatoria. La tappa di Assisi era in programma per il 40esimo anniversario della giornata di preghiera voluta da Giovanni Paolo II ed aperta agli esponenti delle diverse religioni. L’evento di quest’anno è stato organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, le Famiglie Francescane di Assisi, la regione Umbria e il comune di Assisi. Il titolo dell’incontro è “Pace disarmata e disarmante – Unarmed and Disarming Peace”. Il Papa manderà comunque un messaggio per l’occasione. La nota vaticana spiega che l’iniziativa del messaggio è dettata dalla “convinzione che lo ‘spirito di Assisi’, il dialogo e la ricerca di parole e gesti di pace siano risorse preziose in un’epoca di conflitti”.

Il viaggio in America latina

Il Papa rinuncia ad Assisi ma al momento non cambia l’agenda sul viaggio in America latina. Lo ha confermato anche al termine dell’udienza generale a piazza san Pietro di mercoledì, parlando ad una coppia di neosposi argentini. “Argentina? Ci stiamo andando”, ha affermato Prevost dopo aver ascoltato il Paese di provenienza dei giovani. Stefano Margaritora, chirurgo che ha operato l’illustre paziente, ha dichiarato che non esistono ostacoli clinici al viaggio in America Latina che dovrebbe toccare Uruguay, Argentina e Perù, il Paese d’adozione del Pontefice.

Nessuna terapia

Mercoledì la Santa Sede ha fatto sapere che i medici, a seguito dei risultati degli esami istologici, hanno escluso la necessità di un’ulteriore terapia per il Pontefice. Confermando, inoltre, che si trattava di un adenocarcinoma polmonare.