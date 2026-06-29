Il sondaggio del Giornale - Se la Messa si potesse fare di nuovo anche in latino tu saresti d'accordo?

La proposta lanciata dal direttore del Giornale, Tommaso Cerno, sul ritorno della liturgia delle origini, perché il futuro parla latino, sta facendo il giro del mondo e sta creando un dibattito all'interno della comunità cattolica e non solo.

Per il direttore "la messa in latino non è il fulcro dello scisma.

Ma può diventare lo strumento per ricucirlo: non con l'anatema, bensì con un gesto di tolleranza intelligente".Cosa ne pensi? Se la messa si potesse fare di nuovo anche in latino tu saresti d'accordo?

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