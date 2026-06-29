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Il sondaggio del Giornale - Se la Messa si potesse fare di nuovo anche in latino tu saresti d'accordo?

Il sondaggio del Giornale: diteci la vostra nei commenti o sui social

Il sondaggio del Giornale - Se la Messa si potesse fare di nuovo anche in latino tu saresti d'accordo?
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La proposta lanciata dal direttore del Giornale, Tommaso Cerno, sul ritorno della liturgia delle origini, perché il futuro parla latino, sta facendo il giro del mondo e sta creando un dibattito all'interno della comunità cattolica e non solo.

Per il direttore "la messa in latino non è il fulcro dello scisma.

Ma può diventare lo strumento per ricucirlo: non con l'anatema, bensì con un gesto di tolleranza intelligente".

Cosa ne pensi? Se la messa si potesse fare di nuovo anche in latino tu saresti d'accordo?

Rispondi nei commenti o sui nostri canali social.

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