"Un'altra notte tranquilla, riposa ancora". Come sta Papa Francesco

Anche questa mattina sono buone le notizie che arrivano dal Policlinico Gemelli di Roma: Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla e " sta ancora riposando ": sono queste le primissime informazioni rese note dal Vaticano sulle condizioni di salute del pontefice che oggi inizia il suo ventunesimo giorno di ricovero. Ricordiamo che il bollettino serale di ieri aveva riportato una giornata positiva nel suo complesso con un quadro clinico stazionario seppur complesso e la totale assenza di crisi respiratorie. Come da programma, anche la notte appena trascorsa il pontefice ha dormito con la ventilazione meccanica non invasiva mentre durante il giorno ha effettuato " ossigenoterapia ad alti flussi ".

Più fisioterapia respiratoria

La strada verso la guarigione è sicuramente ancora lunga ma gli indizi affinché tutto possa procedere per il meglio ci sono: a dimostrazione della forza di Papa Francesco, il bollettino di ieri ha specificato che " Il Santo Padre ha incrementato la fisioterapia respiratoria e quella motoria attiva": doppio "allenamento" quindi, per polmoni e per l'organismo in generale. Ieri è stata la prima giornata di Quaresima e nel suo appartamento al decimo piano del nosocomio romano Bergoglio ha partecipato al rito della benedizione delle Sacre Ceneri che gli sono state imposte dal celebrante, un cappellano del Policlinico universitario, ricevendo successivamente l'Eucarestia e dedicandosi ad alcune attività lavorative.

L'evoluzione della polmonite

Sotto stressa osservazione, oltre ovviamente ai parametri del sangue, l'evoluzione della polmonite bilaterale che è stato il motivo principale del ricovero di Papa Francesco il 14 febbraio scorso. Tra alti e bassi c'è una normale evoluzione " che ha bisogno di tempo ", visto che " in ogni polmonite c’è sempre una fase di sviluppo e poi un momento in cui perde forza e l’infezione si riduce", hanno fatto sapere nelle scorse ore i medici del Gemelli.

Le criticità, come è sempre stato detto, possono ripresentarsi e il pontefice non è del tutto fuori pericolo: la prognosi è e resta riservata ormai da giorni, una notizia certamente positiva arriverà nel momento in cui potrà essere sciolta ma c'è la massima cautela per un quadro clinico complesso e in continua evoluzione.