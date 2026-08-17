Da Sirmione a Stresa a Salò. Il viaggio in treno diventa gita

I grandi laghi, i parchi divertimento sul Garda, un viaggio lungo i vigneti della Franciacorta affacciati alle Carrozze panoramiche di Fondazione FS Italiane: sono alcune delle destinazioni delle «Gite in treno» di Trenord, itinerari che uniscono al viaggio in treno esperienze di visita, divertimento, sport, arte e cultura in Lombardia.

La proposta nasce con l’obiettivo di incoraggiare l’utilizzo del treno nel tempo libero, per un turismo sostenibile senz’auto verso le destinazioni più note della regione e mete più nascoste, da scoprire. Il catalogo delle «Gite in treno» proposte con il supporto di Discovera, la prima piattaforma di experience mobility che integra l’ecosistema di servizi turistici ed esperienziali con quelli di mobilità, è disponibile al link giteintreno.trenord.it. Sulla pagina sono indicati canali d’acquisto dei biglietti e modalità di utilizzo. Diverse le destinazioni. Ad esempio Monte Isola da raggiungere in treno fino al Lago d’Iseo e poi in battello per godere la più grande isola lacustre d’Europa: una meta per borghi sull’acqua, scorci naturali e percorsi a ritmo lento. Oppure il Primo bacino del Lago di Como tra ville, borghi e panorami affacciati sull’acqua. Il biglietto comprende il viaggio andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia fino a Como e la navigazione in battello lungo gli scali compresi fra Como e Torno. Altra «chicca» è la visita a Stresa e alle Isole Borromee dove natura e arte si uniscono nel programma dell’itinerario, che comprende la navigazione sul Lago Maggiore: Isola Bella, famosa per il Palazzo Borromeo e il suo giardino all’italiana; Isola Pescatori, con il suo piccolo paesino senza tempo; Isola Madre, la più grande, famosa per la sua vegetazione esotica. Il biglietto comprende il viaggio in treno fino a Stresa e la libera navigazione fra Stresa e Pallanza. Da non perdere anche il Sirmione Tour , borgo che ospita arte e storia basti pensare al Castello Scaligero e alle Grotte di Catullo e il Girodel Garda Ovest per scoprire la sponda occidentale fino a Salò.