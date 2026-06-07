Estate 2026 in Trentino: laghi balneabili, sport outdoor e benessere naturale tra Valsugana e Altopiano di Piné

L'estate 2026 in Trentino ha il colore dell'acqua e il profumo dei boschi. Dalla Valsugana all'Altopiano di Piné, passando per la Val di Cembra, il territorio offre un mosaico di esperienze che uniscono attività all'aria aperta, sport, benessere e turismo slow. I protagonisti sono i laghi, veri e propri gioielli naturali che durante la bella stagione diventano luoghi di incontro, svago e scoperta. Il Lago di Caldonazzo e il Lago di Levico, i due grandi specchi d'acqua della Valsugana, si affiancano ai laghi di Serraia e delle Piazze sull'Altopiano di Piné e al suggestivo Lago Santo in Val di Cembra, creando una rete di destinazioni capaci di soddisfare famiglie, sportivi, escursionisti e viaggiatori alla ricerca di relax. Tra spiagge Bandiera Blu, percorsi accessibili, scuole di vela, sentieri panoramici, attività per bambini e percorsi dedicati al benessere naturale, il Trentino conferma la propria vocazione a un turismo sostenibile e autentico.

Valsugana, la prima destinazione sostenibile d'Italia

La Valsugana rappresenta un caso unico nel panorama turistico nazionale. È infatti la prima destinazione italiana ad aver ottenuto la certificazione internazionale per il turismo sostenibile, un riconoscimento che testimonia l'impegno del territorio nella tutela dell'ambiente e nella valorizzazione delle risorse naturali. Proprio qui sorgono due dei laghi più amati del Trentino; Caldonazzo e Levico. Entrambi facilmente raggiungibili da Trento, sia in automobile sia con i mezzi pubblici, rappresentano il cuore dell'offerta estiva della valle. Per chi sceglie il treno, l'arrivo lungo la ferrovia della Valsugana regala uno degli scorci più suggestivi dell'intera area, con il lago che appare improvvisamente dal finestrino accompagnando il viaggio attraverso il paesaggio alpino.

Lago di Caldonazzo, il più grande lago interamente trentino

Circondato dai centri di Caldonazzo, Calceranica al Lago, Tenna e San Cristoforo, il Lago di Caldonazzo è il più grande lago interamente compreso nella provincia di Trento. Situato a poco meno di 450 metri di quota, si estende per circa cinque chilometri nel fondovalle della Valsugana e rappresenta uno dei laghi alpini più caldi d'Europa. Durante l'estate le sue acque possono raggiungere temperature comprese tra i 20 e i 24 gradi, permettendo la balneazione per un periodo molto lungo che generalmente va da maggio fino a ottobre. Le sue rive alternano spiagge erbose, tratti di ghiaia, stabilimenti attrezzati, moli e zone più tranquille immerse nella natura. Sullo sfondo si stagliano il colle di Tenna e i versanti della Vigolana e della Marzola, mentre i piccoli borghi affacciati sull'acqua conservano ancora oggi l'identità rurale e artigianale che caratterizza la valle. Negli anni Caldonazzo è diventato sinonimo di vacanza attiva. Qui è possibile alternare giornate in spiaggia a escursioni in montagna, pedalate in bicicletta e passeggiate sul lungolago.

Quattro spiagge Bandiera Blu

La qualità delle acque del Lago di Caldonazzo è certificata dalla Bandiera Blu, riconoscimento che interessa anche quattro delle sue spiagge. L'offerta sportiva è particolarmente ampia e comprende sci nautico, vela, canoa, nuoto, immersioni subacquee, pesca sportiva, windsurf, stand up paddle e navigazione con barche elettriche. Le attività possono essere praticate sia nelle aree libere sia presso gli stabilimenti balneari attrezzati, rendendo il lago una destinazione ideale sia per gli sportivi più esperti sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta alle discipline acquatiche.

Circolo nautico di Caldonazzo. Ph. Sophia Eerden

Il Circolo Nautico Caldonazzo, punto di riferimento per vela e canoa

Sulla sponda meridionale del lago si trova il Circolo Nautico Caldonazzo, uno dei centri più attivi dell'intero territorio per gli sport d'acqua. Immerso nel verde e affacciato direttamente sul lago, il circolo dispone di stabilimento balneare, ristorante, bar e strutture dedicate alle attività sportive. Affiliato alla Federazione Italiana Vela e alla Federazione Italiana Canoa Kayak, organizza durante tutta la stagione corsi di vela e canoa olimpica e ospita importanti manifestazioni nazionali. Tra gli eventi di maggiore rilievo figurano la tappa finale del Trofeo Canoagiovani e il Meeting delle Regioni, appuntamenti che rappresentano una vetrina per i giovani talenti della canoa italiana. Nel corso degli anni il centro ha inoltre accolto numerose società sportive provenienti da tutta Italia per allenamenti e stage tecnici.

Lago di Levico, Ph Daniele Molineris

Lago di Levico, il volto più rilassante della Valsugana

Separato da Caldonazzo dal colle di Tenna, il Lago di Levico offre un'atmosfera più raccolta e intimamente legata al concetto di benessere. Situato accanto alla rinomata località termale di Levico Terme, il lago si inserisce in una conca naturale circondata da boschi e colline. La sua forma allungata ricorda quella di un fiordo e contribuisce a creare un paesaggio particolarmente suggestivo. Con una superficie di poco superiore al chilometro quadrato, una lunghezza di quasi tre chilometri e una profondità che raggiunge i 38 metri, il lago rappresenta una delle principali attrazioni naturalistiche della zona. La vicinanza con gli stabilimenti termali ha contribuito nel tempo a consolidarne l'immagine di luogo dedicato al relax, alla rigenerazione e al turismo lento.

Percorsi accessibili, spiagge e natura protetta

Il Lago di Levico è Bandiera Blu dal 2013 e offre due stabilimenti balneari, una spiaggia libera attrezzata e ampie aree verdi. Le sue acque ospitano attività come kayak, canoa, nuoto, pesca, stand up paddle e windsurf. Tra le esperienze più apprezzate figura il giro completo del lago, lungo circa 9,5 chilometri, ma il percorso simbolo è senza dubbio la Strada dei Pescatori. Questo itinerario di circa 4,5 chilometri è percorribile anche con passeggini e carrozzine, caratteristica che lo rende particolarmente adatto alle famiglie e a chi cerca percorsi privi di barriere. All'estremità meridionale si trova inoltre il Canneto di Levico, importante biotopo protetto che custodisce una significativa biodiversità. Sulla riva si sviluppa anche il Parco Segantini, punto di riferimento per eventi e iniziative durante la stagione estiva.

Lake Color Run, sport e divertimento in riva al lago

Tra gli appuntamenti più attesi dell'estate spicca la Lake Color Run, in programma domenica 28 giugno 2026 a Calceranica al Lago. Il ritrovo è previsto alle ore 15 presso il Parco Aoni 9. Il percorso, lungo circa cinque chilometri, si sviluppa lungo il lago e prevede cinque postazioni colore, musica e animazione. Le quote di partecipazione variano in base all'età; i bambini da 0 a 4 anni possono partecipare gratuitamente oppure con una quota di 3 euro comprensiva di maglietta; dai 5 ai 13 anni la quota è di 10 euro; dai 14 anni in su è prevista una quota di 15 euro. Il kit gara comprende maglietta ufficiale, cappellino, occhiali da sole, tatuaggio lavabile, bottiglietta d'acqua e bustina colore consegnata all'arrivo.

Altopiano di Piné, dove l'estate corre più lenta

A pochi chilometri dalla Valsugana, l'Altopiano di Piné propone un modo diverso di vivere l'estate. Qui il paesaggio è dominato da laghi di quota, boschi, pascoli, pinete e sentieri facili che invitano a rallentare il ritmo e a godere della natura.

Lago delle Piazze. Ph. Christian Kerber

Lago delle Piazze, tra passeggiate, relax e attività per tutta la famiglia

Nel comune di Bedollo sorge il Lago delle Piazze, bacino artificiale nato nel Novecento e oggi perfettamente integrato nel paesaggio naturale. Le sue rive alternano prati, pinete, spiagge balneabili e aree attrezzate per il relax. La presenza di parchi gioco, punti pesca e servizi lo rende particolarmente adatto alle famiglie. Uno degli aspetti più apprezzati è il percorso circumlacuale che permette di compiere il giro completo del lago in circa un'ora e mezza. Il sentiero è prevalentemente pianeggiante, con fondo regolare e ampi tratti accessibili anche ai passeggini da trekking. Lungo il percorso si incontrano panchine, aree verdi e punti panoramici che invitano alla sosta.

La spiaggia per i cani e le aree gioco

Il Lago delle Piazze è una meta ideale anche per chi viaggia con gli animali. In località Cercenadi, sulla riva meridionale, è infatti presente una bau beach dedicata ai cani, dove gli animali possono accedere all'acqua sotto la supervisione dei proprietari e nel rispetto delle regole previste. Le famiglie trovano invece numerosi spazi gioco distribuiti lungo il lago, alcuni dei quali affacciati direttamente sull'acqua e vicini a punti ristoro e terrazze panoramiche.

Lago della Serraia, la destinazione family dell'Altopiano

A circa mille metri di quota il Lago della Serraia rappresenta una delle mete più amate dalle famiglie. Circondato da boschi, prati e canneti, offre un ambiente ideale per trascorrere giornate all'aria aperta tra picnic, passeggiate, trekking, mountain bike, equitazione, canoa e stand up paddle. Da qui parte anche il celebre Giro dei Laghi, un percorso di circa dieci chilometri che collega il Lago della Serraia a quello delle Piazze e consente di scoprire alcuni degli angoli più belli dell'altopiano.

Lago Santo, tra natura e leggenda

Più appartato e silenzioso, il Lago Santo rappresenta una delle gemme nascoste della Val di Cembra. Situato a circa 1.200 metri di quota, è racchiuso tra i boschi del Dossone di Cembra e circondato da abeti, faggi e betulle. Secondo la tradizione locale, il lago deve il suo nome a un eremita che viveva sulle sue rive dedicandosi alla preghiera. La purezza dell'ambiente era tale da far considerare l'acqua una sorta di dono benedetto capace di portare serenità e protezione. Oggi il lago conserva intatto il proprio fascino e rappresenta una tappa ideale per chi ama la natura e il silenzio. Da qui transitano inoltre importanti itinerari escursionistici come il Dürerweg e il Sentiero Europeo E5.

SUP, vela e windsurf: il Trentino da vivere sull'acqua

I laghi del Trentino offrono scenari perfetti per gli sport acquatici. Per il SUP le destinazioni di riferimento sono i laghi di Levico e Caldonazzo, caratterizzati da acque tranquille e servizi organizzati. Molto apprezzati anche il Lago di Molveno, incorniciato dalle Dolomiti di Brenta, e il Lago di Ledro, famoso per le sue acque turchesi e per il villaggio di palafitte preistoriche. Gli appassionati di vela trovano nel Garda il punto di riferimento assoluto grazie ai venti Pelèr e Ora, ma possono scegliere anche il Lago di Ledro e il Lago di Caldonazzo per corsi e attività di avvicinamento. Per il windsurf, oltre al Garda, meritano attenzione Ledro, Caldonazzo, Cavedine e il Lago di Idro, dove il vento Ander offre condizioni particolarmente apprezzate dagli sportivi.

Lago di Cavedine. Ph. Graziano Panfili

Il percorso Kneipp di Redebus

L'offerta estiva dell'Altopiano di Piné comprende anche una proposta dedicata al benessere. Nei pressi del Lago delle Buse, in località Brusago, il percorso Kneipp di Redebus permette di sperimentare i benefici dell'acqua fredda e dei materiali naturali. L'itinerario si sviluppa attraverso due vasche con circa trenta centimetri d'acqua corrente proveniente dal torrente Brusago e prosegue su superfici di pietra e legno da percorrere rigorosamente a piedi nudi. Ispirato al metodo Kneipp, basato sull'utilizzo di pratiche naturali per stimolare le capacità di autoguarigione dell'organismo, il percorso offre un'esperienza semplice ma coinvolgente, immersa nella tranquillità della montagna. L'accesso è gratuito e la struttura è facilmente raggiungibile dal Passo del Redebus.

Un'estate da vivere tra laghi, sport e natura

Che si scelga una giornata sulle spiagge Bandiera Blu della Valsugana, una passeggiata tra i boschi dell'Altopiano di Piné, una sessione di SUP tra le montagne o un momento di relax lungo il percorso Kneipp,

il Trentino offre nell'estate 2026 una proposta ricca e articolata. Un territorio dove l'acqua diventa il filo conduttore di un'esperienza autentica, sostenibile e adatta a tutte le età, capace di unire sport, natura, bene