Hotel A-Rosa regala cinque stelle a Salò

Il Golfo del Benaco, locus amoenus tutto l'anno, è pioniere del turismo europeo in Lombardia da almeno due secoli. Prediletto da D'Annunzio e Goethe, si rivela il luogo perfetto per accogliere le cinque nuove stelle di A-Rosa Hotel, struttura dove l'ospitalità esaudisce il desiderio di una vacanza rilassante in un mondo appartato e gentile.

Estensione ecosostenibile della collina, l'hotel-giardino ispirato alle limonaie vanta una vista segreta sull'orizzonte e un design in Biopietra consoni all'isolamento dorato professato dal Poeta Vate. Il comfort sorge dal mix dinamico e libero di spazi e desideri: drink in Ape car, cena a buffet, luce radente naturale, fontana cristallina dall'eco moresco, terrazze di aromi e agrumi con infinity pool, arredi Boho mediterranei e giradischi nel lounge. Tra le esperienze di Dolce Vita, da provare la degustazione di vini locali nella cantina guidata dal sommelier Fabrizio Pavlic. Il benessere naviga in 1.900 mq di Spa, dove la co-creazione del percorso con le terapiste, dalla scelta del blend di erbe da sorseggiare alla tipologia di trattamento, fino alla miscela del proprio olio perfetto, è il lusso alchemico firmato Vinoble Cosmetics.

Fiore all'occhiello è «A-Rosa signature Ritual», massaggio tre in uno che parte dai piedi, sale ai punti nevralgici e termina con una carezza profumata. Non resta altro che immergersi nella piscina calda, in grezza pietra screziata, per sentirsi cullare dal grembo della collina, vegliati dalle stelle. Info: arosahotels.de.