I viaggi del Giornale a El Alamein e il Cairo con Fausto Biloslavo - seconda partenza

Visto il grande successo per il viaggio ad El Alamein, abbiamo preparato una nuova partenza da Milano Linate dal 16 al 19 ottobre 2026.

Un viaggio unico, al fianco dei paracadutisti in congedo della Folgore, nei luoghi dove si è scritta una delle pagine più intense della storia militare italiana. In occasione dell’anniversario della battaglia di El Alamein, dal 16 al 19 ottobre 2026, prende vita un’esperienza straordinaria nel cuore del deserto egiziano, arricchita dalla presenza d’eccezione di Fausto Biloslavo.



Inviato di guerra tra i più autorevoli del panorama italiano, Biloslavo ha raccontato i principali conflitti contemporanei direttamente dal fronte. La sua partecipazione rappresenta il cuore pulsante del viaggio: attraverso i suoi racconti, le analisi e le testimonianze dirette, ogni tappa acquista profondità, trasformandosi in un’occasione unica per comprendere davvero il significato storico e umano dei luoghi visitati.

Condividere El Alamein sulle postazioni della Folgore con i paracadutisti italiani e viverla attraverso il racconto di Fausto Biloslavo significa andare oltre il turismo: è un’immersione nella storia, nella memoria e nella comprensione dei conflitti.

E con la visita al nuovo Grand Egyptian Museum, questo itinerario si arricchisce di un finale straordinario, rendendo il viaggio ancora più esclusivo e irripetibile.

Un’occasione rara, pensata per chi vuole vivere la storia da protagonista.

Qui il programma dettagliato del viaggio:



1° giorno, venerdì 16/10 - MILANO LINATE -ROMA/ CAIRO / EL ALAMEIN

Ore 07.00 Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate, in tempo per l’imbarco sul volo AZ diretto al Cairo con scalo a Roma.

All’arrivo, sbarco, operazioni doganali e, dopo l’incontro con la guida locale parlante italiano, partenza in pullman gran turismo riservato per El Alamein. All’arrivo previsto per le ore 20.30 sistemazione in hotel 5 stelle, cena (acqua inclusa ai pasti) e pernottamento. Tempo permettendo partecipazione alla conferenza tenuta dal giornalista Fausto Biloslavo.



2° giorno, sabato 17/10 – EL ALAMEIN

Prima colazione in hotel, consegna dei box lunch forniti da hotel per il pranzo, e partenza alle ore 07.00 in pullman con l’accompagnatrice e la guida locale per il deserto dove si assisterà in zona militare, al lancio dei Paracadutisti italiani sulle postazioni della Folgore. Durante il rientro sosta ad Himeimat una collina strategica situata nella zona di El Alamein, famosa soprattutto per essere stata un punto chiave nel settore meridionale durante la seconda battaglia di El Alamein (ottobre-novembre 1942). Rientro in hotel e trasferimento in pullman al Sacrario per assistere all’accensione del braciere, momento di raccoglimento e lettura di alcune memorie della battaglia. Rientro in hotel cena e pernottamento in hotel 5 stelle.

Partecipazione alla conferenza tenuta dal giornalista Fausto Biloslavo. Cena e pernottamento.



3° giorno, domenica 18/10 – EL ALAMEIN

Prima colazione in hotel consegna dei box lunch forniti per il pranzo e trasferimento per le ore 08.30 al Sacrario Italiano visita e alle ore 11,00 partenza per El Alamein, lungo il percorso tempo permettendo visita la Sacrario Tedesco e proseguimento per il Museo della Battaglia di El Alamein, il memoriale italiano ed il cimitero. A seguire visita al Sacrario Inglese. Consegna degli attestati storici. Ore 17.00 rientro in hotel 5 stelle e partecipazione alla conferenza tenuta dal giornalista Fausto Biloslavo. Cena e pernottamento.



4° giorno, lunedi 19/10 – EL ALAMEIN /CAIRO / ROMA FIUMICINO-MILANO LINATE

Prima colazione in hotel e partenza alle ore 07.00 in pullman con l’accompagnatrice per il Cairo e visita al Grand Egyptian Museum (GEM), il più grande museo egizio al mondo e uno dei più grandi musei archeologici esistenti dedicati ad un’unica civiltà. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Al termine trasferimento in pullman in aeroporto per l’imbarco sul volo in partenza per il rientro, sbarco e fine dei servizi.

Il viaggio prevede la possibilità di effettuare il lancio in Tandem con il paracadute sulle postazioni della folgore.

Il prezzo speciale riservato è di 1799 euro a persona in camera doppia. La quota comprende:* volo di linea Alitalia, incluso di tasse aeroportuali, bagaglio a mano da 8 kg e bagaglio da stiva 23kg * sistemazione in hotel Porta Marina 5***** a El Alamein, in camere doppie con servizi privati *

trattamento di mezza pensione in hotel come da programma * n° 2 pranzi box lunch forniti dall’hotel per il 2^ e 3^ giorno *acqua ai pasti * bus e guida locale parlante italiano a disposizione in loco per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma * ingressi previsti * accompagnatore Gattinoni * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio.



Viaggio realizzato in collaborazione con Gattinoni Travel, agenzia leader nel settore viaggi da oltre 40 anni.



Per informazioni e prenotazioni: 02 50071217 oppure via mail viaggidelgiornale@gattinoni.it



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Guarda il documentario sul viaggio de ilGiornale organizzato a ottobre 2025 ad El Alamein, clicca qui



