Arte, storia, natura e paesaggi: il Veneto è una regione che custodisce un patrimonio di straordinario valore, capace di raccontare secoli di civiltà e di bellezza. Sono ben nove i siti riconosciuti dall’Unesco e inseriti nella Lista del Patrimonio dell’Umanità, oltre a due siti Patrimonio Culturale Immateriale Unesco e quattro siti Mab Unesco, un risultato che colloca il territorio tra le realtà italiane maggiormente rappresentate a livello internazionale. Un viaggio attraverso questi luoghi è un’occasione per scoprire un mosaico di identità, dove le testimonianze del passato convivono con paesaggi naturali e tradizioni ancora vive.

Il percorso parte da Venezia e la sua Laguna, iscritte nel 1987. La città, costruita su 118 isolotti, è un capolavoro architettonico e urbanistico nato dal rapporto millenario tra l’uomo e l’acqua. Piazza San Marco, Palazzo Ducale, Rialto e il Canal Grande raccontano lo splendore della Serenissima, mentre la laguna, con le sue isole, le barene e gli ambienti naturali, testimonia un equilibrio delicato che nei secoli ha richiesto importanti opere di ingegneria idraulica.

A Vicenza, riconosciuta insieme alle Ville Palladiane nel Veneto nel 1994 e ampliata nel 1996, protagonista è l’architettura di Andrea Palladio. Dalla Basilica Palladiana al Teatro Olimpico, fino alle ville disseminate nella campagna, la sua opera ha saputo coniugare armonia classica e funzionalità, dando origine a un modello architettonico che ha influenzato l’Europa e le Americhe.

Duemila anni di storia si ritrovano a Verona, Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2000. L’Arena, il Teatro Romano, Ponte Pietra, Castelvecchio e le Arche Scaligere raccontano le diverse epoche della città, dall’età romana alla signoria scaligera, fino alla dominazione veneziana e a quella asburgica. Un patrimonio che si svela passeggiando tra piazze, monumenti e antiche fortificazioni. Padova custodisce invece due riconoscimenti. Il primo riguarda l’Orto Botanico, fondato nel 1545 e iscritto nel 1997: è il più antico orto botanico universitario al mondo ad aver conservato la propria collocazione originaria. Nato per lo studio delle piante medicinali, ospita specie provenienti da tutto il mondo e alberi storici, tra cui la celebre Palma di Goethe. Il secondo riconoscimento, arrivato nel 2021, riguarda i Cicli affrescati del XIV secolo, distribuiti in otto luoghi cittadini. Tra questi spicca la Cappella degli Scrovegni, capolavoro di Giotto, che con le sue innovazioni nella rappresentazione dello spazio e delle emozioni ha anticipato la grande stagione rinascimentale. Lasciando le città d’arte, il Veneto mostra il volto dei suoi paesaggi. Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, iscritte nel 2019, rappresentano un esempio unico di relazione tra uomo e natura. Vigneti, boschi, piccoli borghi e rilievi scoscesi compongono un mosaico armonioso, modellato da secoli di attività agricola. Particolarmente caratteristici sono i ciglioni erbosi, antiche sistemazioni dei versanti che contribuiscono a contrastare l’erosione e a preservare l’identità del territorio. Nel 2009 è arrivato il riconoscimento alle Dolomiti, considerate tra i paesaggi montani più spettacolari del mondo. Le imponenti pareti rocciose, le guglie e le torri, modellate nel corso di milioni di anni, offrono uno scenario di eccezionale bellezza e rappresentano una testimonianza preziosa della storia geologica della Terra. Il viaggio prosegue ancora più indietro nel tempo con i Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino, iscritti nel 2011. In Veneto il riconoscimento comprende quattro insediamenti situati tra Peschiera del Garda, Cerea e Arquà Petrarca. I resti degli antichi villaggi, conservati in ambienti umidi e sommersi, permettono di ricostruire aspetti della vita delle prime comunità agricole, tra il 5000 e il 500 avanti Cristo.

A completare questo straordinario patrimonio sono le Opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo, riconosciute nel 2017. Il sito comprende, per il Veneto, la fortezza di Peschiera del Garda, parte di un sistema difensivo transnazionale che attraversa Italia, Croazia e Montenegro. Bastioni e fortificazioni testimoniano l’evoluzione dell’ingegneria militare della Serenissima e la sua capacità di proteggere un territorio vastissimo. Quindici patrimoni, dunque, che restituiscono l’immagine di una regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Il Veneto si presenta così come una destinazione da esplorare con curiosità, dove ogni luogo offre una prospettiva diversa sul passato e sul presente. I riconoscimenti Unesco non sono soltanto motivo di prestigio, ma rappresentano soprattutto un invito a conoscere, valorizzare e proteggere un’eredità straordinaria, da trasmettere alle generazioni future.