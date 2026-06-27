Itinerari d’estate: Vipiteno, la porta del nord

Sì, va bene, lo speck: ma poi?

Poi, che preferiate chiamarlo Alto Adige o Sudtirolo, si tratta di un pezzo d’Italia in cui andare in vacanza è una garanzia, d’inverno per sciare e d’estate per scoprire angoli nascosti e storie antiche che sono diventate moderne. Ma soprattutto per conoscere luoghi di cui non si ha contezza della loro bellezza fino a quando non ci si capita: Vipiteno, per esempio, che poi è la porta d’ingresso dei popoli germanici arrivati dal nord. Diventata un villaggio in cui arte e religione hanno costruito il futuro, in un mix di culture diverse che hanno costruito una realtà unica.

Insomma: tra centro storico, panorami mozzafiato, sapori di malga, Vipiteno è una destinazione estiva sorprendentemente ricca, perfetta per costruire un itinerario che alterna passeggiate, escursioni in bicicletta e momenti di gusto. Una città che è un racconto, perché in pochi minuti si passa dai portici medievali ai sentieri di Monte Cavallo, fino alle malghe della Val di Vizze e alla tradizione lattiero-casearia che qui ha un nome preciso: Latteria Vipiteno.

Cosa fare

L’estate a Vipiteno è perfetta per chi cerca una vacanza attiva ma non dispersiva: innanzitutto la città più a nord d’Italia è giusto comodamente fuori l’ultima uscita italiana dell’autostrada del Brennero. E da lì si può partire dal centro, salire in montagna e rientrare senza lunghi trasferimenti. Il cuore storico resta uno dei punti più forti della destinazione, con la Torre delle Dodici come simbolo urbano e con un tessuto di portici, edifici e attività che mantengono viva l’identità del borgo.

Poi, per chi ama camminare, la proposta outdoor è ampia e ben distribuita. Il Monte Cavallo è il punto di accesso naturale alla montagna sopra Vipiteno: la cabinovia trasforma l’altopiano in un’estensione immediata della città. Qui si trovano sentieri panoramici, percorsi tematici, malghe e anche divertimento, garantito per esempio dalla Panorama Mountain Coaster, una monorotaia lunga circa 1.300 metri con un dislivello di oltre 270 metri sulla quale lanciarsi in sicurezza con un bob a una velocità che raggiunge i 40 km. Il tutto con le montagne intorno che ti guardano.

Un’altra idea per l’estate è abbinare la visita alla città con una gita in quota alle malghe della Valmigna, lungo il Sentiero Dolomieu. La Jörgnerkaser si raggiunge dalla stazione a monte di Monte Cavallo seguendo il sentiero 19 fino al biotopo “Kastellacke” e poi il 19A in discesa verso le malghe. La Prantner, invece, offre un’escursione più semplice e accessibile, con partenza da Smudres verso il Monte Sommo e salita di circa 1,5 ore lungo il sentiero 3 o su strada asfaltata. Ovviamente c’è un’ampia scelta di bike, elettriche e no, da noleggiare. E di posti dove fermarsi a gustare le specialità della zona.

Dove andare

Il primo luogo da segnare è naturalmente il centro di Vipiteno, perché qui il viaggio prende forma tra architettura, storia e vita quotidiana. La Torre delle Dodici segna il confine tra Città Vecchia e Città Nuova, mentre i portici e le vie del borgo restituiscono l’immagine di una località alpina che non ha perso la propria dimensione autentica. È il posto giusto per iniziare la giornata con calma, fare una passeggiata, entrare nei negozi locali e capire davvero il carattere del territorio. A disposizione dei visitatori ci sono anche alcune guide (rivolgersi all’Associazione turistica in Piazza della Città) pronte a raccontare i secoli di storia di Sterzing, così come si chiama in tedesco dal nome del pellegrino (Sterzi) che fondò il primo villaggio e d è rappresentato anche nello stemma cittadino.

Poi c’è Monte Cavallo, che è il luogo più importante se si vuole dare al viaggio una componente panoramica e outdoor. L’area escursionistica è facilmente raggiungibile dal centro e permette di passare in pochi minuti dal paese alla quota, con una proposta adatta sia agli escursionisti sia alle famiglie. Qui si trovano anche il RossyPark, il Rossy Walk e il trekking con i lama, oltre ai percorsi più strutturati come il giro delle sei malghe lungo il Dolomieu Trail.

Le malghe meritano un capitolo a parte perché rappresentano uno dei tratti più riconoscibili del territorio. La Jörgnerkaser è una delle tre malghe-caseificio del paesaggio di Valmigna e si trova a 1.814 metri, lungo un itinerario che valorizza il lato più autentico della montagna di Vipiteno. La Prantner, a 1.800 metri, aggiunge un altro tipo di esperienza: prati, giochi per bambini, formaggio di malga e una vista panoramica che abbraccia Vipiteno dall’alto. Per un itinerario estivo ben costruito, il consiglio è alternare un giorno in città e un giorno in quota, senza forzare troppo i tempi: quando arriverete ad assaggiare i krapfen appena fatti (che qui sono delle mezzelune ripiene, salati con spinaci o crauti, dolci con la marmellata di mirtilli) saprete di essere al traguardo.

Monte Cavallo

Il Monte Cavallo, si diceva, è il grande protagonista dell’estate vipitenese perché consente di vivere la montagna senza complicazioni logistiche. La cabinovia collega direttamente la città con l’area in quota, rendendo il paesaggio alpino immediatamente accessibile anche a famiglie, escursionisti occasionali e viaggiatori che vogliono alternare relax e attività. Questo equilibrio tra facilità di accesso e varietà dell’offerta è uno dei motivi per cui funziona così bene come destinazione estiva.

Sul piano delle attività, l’offerta è davvero ampia. Il territorio propone percorsi panoramici per chi vuole camminare senza fretta, sentieri più impegnativi per gli appassionati di trekking, fino – come detto - alla Panorama Mountain Coaster. A ciò si aggiungono il RossyPark, pensato per le famiglie, il Rossy Walk lungo circa tre chilometri e le esperienze con i lama. Le passeggiate nella natura verso le malghe sono l’escursione ideale per chi vuole trasformare una semplice salita in una mezza giornata di scoperta, con la possibilità di arrivare fino ai caseifici d’alpeggio e vivere la montagna in modo più concreto.

Cosa mangiare

A Vipiteno il cibo non è un corollario del viaggio, ma una parte essenziale dell’esperienza. Si uniscono cucina semplice, prodotti del territorio e una dimensione di ospitalità molto diretta, come alla malga Jörgnerkaser Valmigna, nota per il burro e il formaggio e che si inserisce in un paesaggio in cui il caseificio d’alta quota è parte integrante dell’identità locale. Qui il valore non sta solo nel piatto, ma nel contesto: arrivare a piedi e mangiare in quota rende tutto più memorabile.

La Malga Prantner offre invece una proposta più classica ma molto solida, con prodotti tradizionali fatti in casa (il burro appena fatto è da urlo, il formaggio grigio una specialità sorprendete), vista panoramica e un contesto adatto anche alle famiglie. La presenza di prato e parco giochi la rende particolarmente interessante per chi viaggia con bambini, mentre la possibilità di salire anche in auto in estate la trasforma in una meta facile da inserire in un itinerario più ampio. È una malga che funziona bene sia come pranzo escursionistico sia come tappa panoramica.

Nel racconto gastronomico di Vipiteno non può mancare la Latteria Vipiteno, perché qui il latte è un elemento identitario vero e proprio. E’ una realtà che lega produzione, territorio e cultura alimentare, con una forte attenzione alla qualità e alla filiera locale. Rappresenta una delle espressioni più riconoscibili del territorio, perché racconta in modo concreto il legame tra montagna, allevamento e trasformazione del latte: vi fanno parte circa 500 produttori tra Sudtirolo e Austria che seguono un metodo di produzione biologico e certificato. La latteria produce principalmente yoghurt a un ritmo che arriva a 2 milioni di vasetti al giorno: è possibile visitarla e fare anche una degustazione dei prodotti. E ne vale la pena.

Castel del Tasso

Vipiteno è anche la possibilità di visitare i castelli della zona. Da scoprire è il Castel Tasso luogo in cui la storia non è un’idea astratta, visto che il 95% della struttura e degli arredi presenti sono originali. Ancora di proprietà del Duca di Thurm und Taxis, è gestito da un ragazzo locale di nome Markus che vi accoglierà all’ingresso: sorge su una collina poco a sud della città, ha una storia che comincia nel dodicesimo secolo ed è un luogo dove fare un tuffo nella storia.

Tra i punti più interessanti del percorso ci sono gli ambienti storici di un vero e proprio piccolo villaggio, capaci di offrire al visitatore un quadro della vita nel Medioevo. Castel Tasso è un castello che va scoperto con calma, fermandosi a dare un colpo d’occhio sulla valle.

Perché Vipiteno

Vipiteno funziona perché permette di costruire una vacanzacrilassante e diversificata: si arriva, si passeggia nel centro storico, si sale in quota, si pranza in malga e si rientra felici di aver fatto pace con la natura. La destinazione ha il pregio di essere completa senza essere dispersiva, con una forte identità visiva e una proposta estiva che parla sia a chi cerca riposo, sia a chi vuole muoversi molto.

Il mix tra Monte Cavallo, malghe della Valmigna, esperienze adatte alle famiglie e cultura gastronomica legata alla Latteria Vipiteno è perfetto per un pubblico ampio. E passare da un borgo medievale a un altopiano alpino in pochi minuti è un’esperienza da provare. I più si può arrivare in città direttamente col treno, e questo ne fa il campo base perfetto per visitare in giornata altri luoghi dell’Alto Adige.

Indirizzi utili

· Associazione Turistica Vipiteno, tel 0472765325, sito internet www.vipiteno.com/it/vipiteno-alto-adige.html

· Cabinovia Monte Cavallo, via Brennero 12

· Per mangiare: Malga Jörgnerkaser Valmigna, Malga Prantner.

· Per dormire: Posthotel Lamm, Città Nuova 16

· Latteria Vipiteno, Via Giovo 108

· Castel del Tasso, Campo di Trens