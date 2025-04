Su "La Dolce Vita" o in Scozia sul "Royal" con la spa di Dior

Ascolta ora 00:00 00:00

Oggi anche gli spostamenti in treno possono essere costellati da innumerevoli benefit quali cene gourmet, arredamenti super trendy e panorami da sogno. L’ultimo nato è La Dolce Vita Orient Express dove torna a rivivere il mondo raccontato da Agatha Christie (ma senza delitti annessi). È il primo a essere stato progettato e costruito in Italia, ed essendo un emblema del made in Italy ha come obiettivo quello di portarci alla scoperta del Belpaese con otto tratte. Si può scegliere tra il suggestivo viaggio tra i vigneti toscani con sosta alcolica a Montalcino, o fare tappa a Venezia, a Portofino o seguire la «via del tartufo» a Nizza Monferrato. Per chi invece sogna il sud ci sono Matera e Pescocostanzo, oppure in Sicilia, con il trittico Catania, Palermo e Taormina. Sul «La Dolce Vita Orient Express » le cabine (suddivise tra deluxe e suite) sono caratterizzate da mobili in noce e decorazioni con velluti pregiati, mentre la cucina è stata affidata alle mani dello chef tre stelle Michelin Heinz Beck. Il costo? Tra i 4.160 euro per una persona a notte ai 9.840 euro per gli itinerari di tre giorni. Per chi invece vuole uscire dall’Italia, il Maharajas' Express è considerato il treno più lussuoso e costoso di tutta l’India. Le carrozze sono arricchite con splendidi tappeti e hanno arredamenti da Mille e Una Notte. Con relativi servizi: un maggiordomo privato (vestito di tutto punto e con tanto di dastar sulla testa), un facchino che si occupi dello spostamento dei bagagli e perfino di alcune escursioni durante le quali viene data in dotazione una macchina fotografica a ogni viaggiatore. Il Maharajas

Express tocca città quali Delhi, Agra e Mumbai. Per chi invece vuole andare alla scoperta del Sudafrica il Rovos Rail è l’opzione perfetta. I viaggi hanno una durata che varia da 2 a 14 notti e durante le soste è possibile prendere parte a escursioni e safari, con la certezza che dopo avere ammirato da vicino giraffe e leoni, la giornata si concluderà con una meravigliosa cena gourmet, accompagnata da un sonno tra soffici (e costosissimi) guanciali. Il plus del viaggio? La regola del «niente cellulare», per staccare (letteralmente) la spina. Per chi non vuole andare troppo lontano, in Europa c’è il Northern Belle, che effettua viaggi diurni e nei fine settimana in tutta la Gran Bretagna, toccando località quali Edimburgo, Cardiff, Chester, Londra e Bristol. Il treno più chic della Scozia è invece il Royal Scotsman, le cui carrozze del 1960 sono state da poco ristrutturate (mantenendo però intatto il loro stile edoardiano) anche in previsione del viaggio itinerante di benessere attraverso le Highlands scozzesi che si terrà dal 20 al 23 giugno 2025. Dior ha infatti deciso di creare a bordo la sua nuova spa mobile, con cabine in legno laccato e tessuti in toile de jouy che fanno da sfondo a trattamenti che promettono di ringiovanire viso e corpo.

Chi invece vuole fare un tuffo nel passato il Venice Simplon-Orient-Express è la scelta vincente, anche perché è proprio grazie a questo convoglio che nel lontano 1982 è stata riportata in voga l’idea di viaggiare a bordo di treni di lusso. Del resto cosa c’è di meglio dell’attraversare l'Europa, a bordo di carrozze dalle atmosfere art déco e con tanto di steward in livrea blu e oro?