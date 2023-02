Due partenze a numero chiuso dal 10 al 21 maggio e dal 19 al 30 maggio 2023.

Mandorli in fiore e grattacieli che specchiano il cielo, l’elegante profilo del Monte Fuji e città avveniristiche; pagode, giardini zen e enormi insegne al neon: in Giappone, megalopoli e natura si incontrano avvolte da un’aurea di spiritualità. Tra templi buddisti, le leggendarie imprese dei samurai e una cucina sofisticata e leggera, un viaggio nella Terra del Sol Levante regala emozioni e suggestioni che partono dal passato per giungere nella contemporaneità più futuristica. Un tour del Giappone è l’esperienza giusta per chi ama viaggiare per arricchirsi di bellezza, scoprire l’avvolgente frenesia di una metropoli e la grazia di antichi riti.

Il Giappone contemporaneo è un impero di rispetto e sobrietà che affascina chi lo visita per il suo legame con le tradizioni e l’amore per un futuro che si prospetta intenso come il disco solare nel cuore della sua bandiera. La Terra del Sol Levante affascina per la sua storia e cultura, le sue diversità, i luoghi mistici e silenziosi in cui natura e anima si fondono, per le tradizioni e per i rituali senza tempo come la cerimonia del tè in un magnifico giardino di bambù. Da anni lo studiamo per realizzare il viaggio nel migliore dei modi ma, tra tariffe esose e chiusure da Covid, abbiamo dovuto rimandarlo più volte.

Ora ci siamo e, vista la grande attesa, abbiamo programmato ben due partenze, di piccoli gruppi, nel prossimo mese di maggio: dal 10 al 21 e dal 19 al 30.

Quindi, se volete essere dei nostri, prenotate subito. Abbiamo scelto un itinerario classico con qualche chicca in più per accontentare tutti. Ovviamente non può mancare una visita approfondita della capitale, Tokyo, metropoli immensa, vibrante e ricca di stimoli, che si suddivide in molti quartieri, ognuno con il suo carattere unico: quello del Palazzo Imperiale e dei suoi giardini a Ginza, il quartiere del lusso e dell’alta moda; e Shiluya a Shinjuku quartieri frequentati dai giovani per shopping e movida. Saliremo anche sul grattacielo del Governo Metropolitano di Tokyo per una spettacolare vista su tutta la città e sul monte Fuji, simbolo del Giappone e la montagna sacra più venerata dai giapponesi. Se Tokyo guarda al futuro Kyoto è custode della storia, cultura e tradizione giapponese. Kyoto è stata antica capitale del Giappone e residenza dell'imperatore dal 794 al 1868 e ancora oggi rappresenta il cuore culturale e storico del Paese del Sol Levante. La «città dei mille templi» è un vero e proprio scrigno di antichi santuari buddisti e scintoisti circondati da meravigliosi giardini. Da sempre considerata il fulcro della cultura e delle arti giapponesi, è una città elegante e raffinata, molto legata alle tradizioni, dove non è raro incontrare graziose donne in kimono che passeggiano per lo shopping in città. Il nostro itinerario toccherà anche Nikko, un vero e proprio scrigno di capolavori immersi nella rigogliosa natura del suo parco nazionale; il lago Kawaguchi ai piedi del Monte Fuji; Kamakura, antica capitale dell’Impero; la foresta di bambù di Arashiyama; Nara; Fushimi Inari Shrine; e ovviamente Osaka.

Voleremo tutti insieme da Milano e Roma.

Sono previsti anche momenti liberi per giri individuali e non mancherà il tempo per shopping e visite di approfondimento. Sarete accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici, dal Vicedirettore de il Giornale Marco Zucchetti e dai giornalisti Matteo Sacchi e Giannino della Frattina. Alloggeremo in hotel 4 stelle superiori e 5 stelle al prezzo speciale riservato di 6.340 euro a persona in mezza pensione; viaggeremo con voli di linea Ethiad con scalo a Abu Dhabi per spezzare la lunga tratta; escursioni, ingressi, e tasse incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035. 403530; mail info@passatempo.it.